La cantanteguadalajareñaycreadora de la ONG "Mi voz por tu sonrisa", Nati Baldominos, ha recibido este viernes en el Palacio Real, en Madrid, de manos del rey Felipe VI, la Medalla de la Orden del Mérito Civil, en presencia de la Reina Letizia, la Princesa de Asturias y la Infanta Leonor.

Esta condecoración, en el séptimo aniversario de la proclamación del Soberano, tiene de nuevo como objetivo expresar el reconocimiento de la Corona española a las personas que desarrollan su vida y labor profesional ordinaria de una forma ejemplar, al servicio de la sociedad.

En total, han recibido la distinción 8hombres y 16mujeres de las 17 Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas. A todos, el Rey les ha reconocido su ejemplo personal y compromioso social: "Cada uno de vosotros respresenta a otros muchos que, con su comportamiento honesto, sus acciones cotidianas, construyen cada día el presente y el futuro de nuestro país y demuestran un compromiso real con el resto de los ciudadanos".

Por parte de Castilla-La Mancha y, concretamente, de Guadalajara el honor ha recaído en Nati Baldominos, quien ha confesado que cuando recibió la llamada de Casa Real para comunicarle que había sido merecedora de la Medalla, no se lo podía creer.

"De repente me llamaron por teléfono y me dijeron que me llamaban de Casa Real, con lo cual mi respuesta fue de total incredulidad y, de hecho, contesté que no me gustaban ese tipo de bromas y les pedí que me envíasen un mail con sus credenciales y así me lo creería", ha recordado riéndose.

Desde aquella comunicación oficial, Baldominos se vio sumida en el fragor de los preparativos para cumplir con el estricto protocolo marcado por Casa Real para el desarrollo del acto, así que, tal y como ha explicado, "a tan sólo cuatro días de que tuviéramos que estar en Madrid, porque teníamos que estar ya desde el jueves en el Palacio Real, nos mandaron toda la documentación con los protocolos y demás, en la que nos dijeron que las señoras teníamos que ir con vestigo corto y los señores con traje oscuro y camisa blanca".

Fue entonces cuando la artista no dudó en llamar a su "amigo Juan Carlos Pajares" para encargarle la realización en tiempo exprés de "un vestido sobrio y elegante". Y así fue, el diseñador marchamalero se puso hilo y aguja a la obra "el lunes a mediodía" y, según ha apuntado la artista alcarreña, "el miércoles por la tarde me lo estaba entregando planchado".

De este modo, con un precioso vestido azul COPE confeccionado por Pajares, la artista alcarreña disfrutó de lo que ella ha evocado como "una experiencia de cuento".

"Solamente ya entrar por la puerta del Príncipe la primera tarde con el coche y verte allí, en ese espacio tan monumental y tan emblemático para todos los españoles, fue algo muy especial", ha recordado con emoción, añadiendo que "todas las personas del equipo de protocolo han sido maravillosas; fueron un regalo".

Pero, sin duda, el día grande fue el viernes, cuando Nati Baldominos recibió de manos de Felipe VI la Medalla de la Orden del Mérito Civil, que, tal y como ha subrayado la condecorada, "me la han puesto a mí junto al corazón, pero es de muchísima gente", refiriéndose a "todas las personas que estáis colaborando, ayudando a que esto vaya para adelante; todos los que han colaborado en hacer el local, la sede de Mi voz por tu sonrisa, quitándose horas de trabajo, poniendo sus materiales".

En cuanto a las frases intercambiadas con sus Majestades, Nati Baldominos ha contado que "Doña Letizia me preguntó por mi enfermedad, cómo iba la asociación y cuántos niños teníamos". Como anécdota, Baldominos ha recordado que cuando le ofreció a la reina "los tres discos que llevaba en la cestilla de mi motillo, de mi silla de ruedas, se mostró muy agradecida pero sólo aceptó uno que, según dijo, escucharían juntos en familia, aconsejándome quedarme con los otros dos para aprovecharlos para sacar dinero para la asociación".

De su contacto con el Rey, también guarda el recuerdo del momento en el que "muy amable, me ayudó a ponerme de pie para hacerme la foto con él y me dijo que me sujetase a él".

"Mi voz por tu sonrisa" es, en palabras de su creadora, "una organización sin ánimo de lucro que busca, a través de la música, la integración y desarrollo de niños con Síndrome de Down, Síndrome del espectro autista, parálisis cerebral y necesidades especiales".

Entre sus fines, ha mencionado "dar a conocer y acercar a la sociedad la problemática de estas personas y colaborar en sus terapias, colaborar con asociaciones de enfermos y con asociaciones que se encargan de personas en riesgo de exclusión social".

En definitiva, la asociación "nace con la intención de que otros sean más felices, a través de la música y de las canciones", ha concluido su creadora y fundadora.