"Mis proyectos se resumen en mejorar los servicios públicos y hacer una Guadalajara de las oportunidades"

Alberto Rojo ha tomado posesión como alcalde de Guadalajara este pasado sábado 15 de junio, con el apoyo del grupo municipal de Ciudadanos. Se compone así para la capital alcarreña un gobierno de coalición de mayoría absoluta, formado por los 10 ediles socialistas y los 3 de la formación naranja, que releva en el consistorio capitalino al equipo del Partido Popular liderado por Antonio Román, tras 12 años de mandato. Aun con todo, Rojo ha interpelado a la responsabilidad "de todos y cada uno de los 25 concejales y concejalas de este Ayuntamiento porque entre todos los representantes de esta ciudad tenemos que mejorar el día a día y trabajar por los vecinos y vecinas".

El recién estrenado alcalde socialista también ha expresado su agradecimiento a las personas que le votaron en las pasadas Elecciones Autonómicas y Locales, concretamente 14.835, pero, al mismo tiempo, ha asegurado que que va a ser "alcalde de todos, de quienes me han votado y de los que no lo han hecho, porque así tiene que ser un alcalde y que nadie dude en dirigirse a mí porque no me haya votado; todo lo contrario, quiero conocer sus opiniones".

Con respecto a los proyectos que vaya a poner en marcha en el arranque de su mandato, Rojo ha adelantado que "principalmente se resumen en dos, por un lado, mejorar los servicios públicos que, en algunos casos, no son del agrado de los ciudadanos, que no cumplen sus expectativas y, por otro, hacer una Guadalajara de las oportunidades desde el punto de vista del empleo, del ocio, social, cultural y económico", pero también ha lanzado un mensaje de tranquilidad, ya que "esto no se hace de la noche a la mañana y además, cuando hay un traspaso de gobierno después de 12 años de otro color político, en este caso del Partido Popular, las cosas hay que hacerlas con calma y tranquilidad, porque así seremos más efectivos".