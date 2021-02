"Lo que se inyecta en la vacuna es sólo un fragmento del RNA, un ácido nucleico, por lo tanto no es el virus y, como consecuencia, la vacuna no puede producir infecciones; además, tampoco es el propio fragmento del virus sino que está bastante modificado para que sea eficaz".

Así de explícito ha respondido a Mediodía COPE Guadalajara el Catedrático emérito de Microbiología por la Universidad de Alcalá, Fernando Laborda, en relación al fallecimiento ya de 9 residentes de la Residencia de Mayores "El Salvador" de la localidad toledana de Lagartera tras contagiarse de coronavirus, a pesar de haber recibido la primera dosis de la vacuna de Pfizer el pasado 13 de enero, tal y como informaba Mensajeros de la Paz, entidad que gestiona ese recurso.

Según Laborda,"en estos casos, habría que ver si las personas que se vacunaron ya estaban infectadas antes de vacunarse; si son personas con el sistema inmune deprimido y la reacción a la vacunación no ha sido la que se debía esperar, pero, incluso, en una persona que tiene síntomas después de haberse vacunado, en principio esos síntomas deben de ser menores".

Variante británica, ya en Castilla-La Mancha: "es más infectiva, pero no más virulenta"

Con respecto a la entrada en Castilla-La Mancha de la variante británica del SARS-CoV2, de la que, el pasado 28 de enero había registrados 3 casos en la provincia de Ciudad Real y 15 en Toledo, nuestro experto ha explicado que "es normal que los virus muten y esta variante británica tiene una mutación en un aminoácido que permite que la espícula se una mucho mejor a la célula huésped lo que provoca que sea más infectiva pero no más virulenta".

En este sentido, ha explicado que "hay muchos más muertos porque también hay mucha más gente infectada, diríamos que es una cuestión matemática" y, en cualquier caso, ha garantizado que"las vacunas actuales cubren a la cepa británica, sin duda".

En contraposición, Laborda ha advertido de que las variantes brasileña y sudafricana, "son más peligrosas; son también más infectivas porque, además de esa mutación, tienen otras que afectan al sitio de unión entre el receptor y el virus, que es donde actúan los antígenos que han sido inducidos por la vacuna y de alguna manera esos anticuerpos no se van a unir todo lo bien que deberían unirse con ese lugar y dejan de ser un poco efectivas las vacunas".

Aun con todo, el también doctor en Farmacia ha querido lanzar un mensaje tranquilizador apuntando que "las vacunas RNA mensajero tienen una tecnología que les permite, de una forma muy sencilla y en un paso que puede durar muy pocas semanas, cambiar lo que se le mete por el RNA que se inyecta a la célula para que las nuevas vacunas sean eficaces contra estas cepas que están apareciendo".

"Para el 1 de julio no va a estar vacunado el 60% de la población"

En relación al proceso de vacunación llevado a cabo en España, que estrenaba el pasado 27 de diciembre Araceli Hidalgo, la residente nonagenaria de Los Olmos en Guadalajara capital, el microbiólogo alcarreño no ha tenido reparos en afirmar que "no está yendo bien, porque se están sufriendo los problemas ya previstos, farmacéuticos, de producción, almacenamiento y distribución" y ha criticado la gestión del Gobierno por estar dando a la ciudadanía "unas falsas esperanzas, ya que si haces un sencillo cálculo, para que a 1 de julio de 2021 estén vacunados 30 millones de habitantes, que son el 60% de la población, sería necesario poner cada día 400.000 dosis de la vacuna, teniendo en cuenta que hay que poner dos dosis para que ésta sea eficaz, de lo que se deduce que para el 1 de julio no va a estar vacunado el 60% de la población".

Finalmente, Fernando Laborda ha mostrado su satisfacción por los "buenos resultados que hasta ahora han dado las 3 vacunas españolas". Si bien ha matizado que "por el momento sólo se han estudiado en animales y ahora falta estudiar en seres humanos para ver cómo funcionan, con lo cual hay que esperar e invertir dinero, y aquí nos topamos desgraciadamente con la falta de inversión en investigación".