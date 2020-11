La tasa de cobertura de la vacuna antigripal ha alcanzado en Guadalajara el 71 por ciento entre personas mayores de 65 años desde que se iniciara a mediados de octubre la campaña de vacunación antigripal en Castilla-La Mancha.

Un porcentaje que, tal y como ha señalado la delegada de Sanidad, Margarita Gascueña, significa que "tenemos vacunadas a 28.000 personas mayores de 65 años", mostrando su satisfacción por la "sorprendente respuesta que hemos tenido este año por parte de los ciudadanos y también de los sanitarios, que han invitado a que se vacune toda la población vulnerable".

De hecho, mientras que la campaña de vacunación antigripal 2019 terminó con una cobertura del 61,4 por ciento entre mayores de 65 años, en tan sólo un mes de la actual, la cobertura alcanzaba prácticamente el 71 por ciento al finalizar la pasada semana.

Además, según ha apuntado Gascueña, "el rechazo en la pasada campaña fue del 18,9 por ciento y este año las personas que rechazan ser vacunadas apenas han supuesto un 4 por ciento".

COPE GuadalajaraCOPE Guadalajara

La provincia de Guadalajara cuenta con 39.214 Tarjetas Individuales Sanitarias (TIS) correspondientes a personas mayores de 65 años.

En total, se han administrado en el primer mes de campaña 39.976 vacunas de la gripe en todos los grupos de riesgo a los que va dirigida, tales como mayores de 65 años, personas con enfermedades crónicas y riesgo de complicaciones, sanitarios, personal de servicios esenciales y cuidadores, mientras que el pasado año se administraron un total de 38.400 dosis a lo largo de toda la campaña.

Por otra parte, en este primer mes de campaña se han administrado 21.473 dosis de la vacuna del neumococo, que se pone una vez en la vida.

Alta cobertura en el medio rural

La delegada de Sanidad ha destacado la elevada cobertura alcanzada en algunos municipios del medio rural, donde se ha vacunado muy por encima del 100 por cien de la población mayor de 65 años.

Sirvan como ejemplos, Hiendelaencina, donde la cobertura se sitúa en el 166 por ciento, Atienza con un 162 por ciento, Galve de Sorbe con un 136 por ciento, Cogolludo con un 120 por cien o Alcolea del Pinar y Villanueva de Alcorón, ambos con un 118 por ciento, además de localidades como Checa, Cifuentes o Maranchón, entre otros, que también han superado ese 100 por cien de cobertura.

Tal y como ha explicado Gascueña, el motivo de tan altas tasas de respuesta a la vacuna contra la gripe en el medio rural de la provincia es "el incremento poblacional por la llegada de personas desplazadas desde localidades de dentro y fuera de la región con motivo de la pandemia".



Aun con todo, la titular provincial de Sanidad ha animado a la población a participar y administrarse la vacuna, “que no presenta prácticamente efectos secundarios y tiene una eficacia del 80 por ciento”.

En este sentido, ha advertido que, aunque todavía no hay epidemia de gripe debido a las suaves temperaturas de este otoño, la vacunación resulta este año fundamental para evitar una patología cuyos síntomas pueden confundirse con los de la Covid-19 y ha recordado que en la pasada campaña de la gripe, el pico de incidencia se situó en la quinta semana del año, coincidiendo con las temperaturas más bajas.

Las personas que forman parte de los grupos de riesgo pueden solicitar la cita para vacunarse a través del teléfono de su centro de Atención Primaria o solicitar cita mediante la web o la app.

Finalmente, para evitar el contagio de gripe, Gascueña ha aconsejado, además de la vacunación, extremar las medidas higiénico-sanitarias basadas en el mantenimiento de la distancia social con otras personas, el uso de la mascarilla, la higiene frecuente de manos, la ventilación de espacios donde se concentran personas y restringir al máximo los encuentros sociales y que en éstos no se reúnan más de seis personas.