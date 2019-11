Durante toda esta semana la ciudad de Guadalajara se rinde al Black Friday. Desde el lunes 25 al sábado 30 de noviembre, unos 62 establecimientos, pertenecientes fundamentalmente al pequeño comercio y de proximidad de la capital, se suman a esta campaña comercial de origen americano, que, según el presidente de FCG, Federación del Comercio de Guadalajara, Miguel Villa, "tiene como objetivo inmediato vender más, no para dar salida a los productos de stock, sino como una oferta para una precampaña de Navidad".

Mercedes CastellanoCOPE Guadalajara

Los más de sesenta comercios capitalinos adheridos al Black Friday 2019 pertenecen a todos los servicios y géneros, tal y como ha apuntado Villa, "desde la alimentación, belleza y salud, hasta informática, óptica y audiología, pasando por calzado, ropa, deporte, hogar, música, papelería o regalos" y ofrecerán grandes descuentos en sus productos, "de hasta el 50 por ciento, incluso, como novedad, vales descuento para canjear en la próxima compra navideña, desde el día 9 de diciembre hasta el 6 de enero, festividad de Reyes".

Y es que, según ha subrayado el presidente de la Federación de Comercios de Guadalajara, "con campañas como ésta perseguimos poner en valor el pequeño y mediano comercio y concienciar a la ciudadanía de que no nos podemos olvidar del comercio de proximidad, que te da ese asesoramiento que no te dan las grandes superficies, y ofrece solución, incluso más de una solución, a sus clientes, porque, si no, convertiremos las ciudades en desiertos".

Aun con todo, ha hecho examen de conciencia y ha confesado que "Guadalajara tiene mucho comercio antiguo, en el que falta una reestructuración, una remodelación de ideas, porque hay mucho inmovilismo, y lo entiendo, ya que se trata de comerciantes que llevan muchos años en el sector y pueden decir qué me van a enseñar ahora que yo no haya hecho".