Más de 200 tractores y centenares de personas han recorrido esta mañana los casi 5 kilómetros de distancia que hay, por la Nacional 211, desde el Polígono Los Tobares de Molina de Aragón hasta la Plaza de San Francisco, en pleno centro de la localidad, sumándose así a las reivindicaciones que los agricultores y ganaderos de toda España llevan lanzando estos días.

COPE Guadalajara

Bajo el lema "Agricultores al límite", la manifestación ha sido convocada por los profesionales del sector en la comarca molinesa, pero a ella se han sumado las principales organizacionesa agrarias, tales como Asaja-APAG, UPA Y COAG, cuyos representantes a nivel regional y provincial han mostrado su tremendo malestar por la situación insostenible que padece la Agricultura y Ganadería desde hace años.

Pero, sin duda, el principal motivo por el que los trabajadores del campo se movilizan son los precios de sus productos, nada rentables, que, según el presidente de APAG, Agrupación Provincial de Agricultores y Ganaderos, Antonio Zahonero, "son los mismos desde hace más de 20 años, y no tengo que decir lo que ha subido todo lo demás en la vida, pero los productos del campo no han subido, y la gente ya se cansa...bueno, más que cansarse, no lo puede soportar". Como botón de muestra, sirva el ejemplo de que "hace más de 20 años, se vendía el trigo a cerca de 30 pesetas y comprabas 4 ó 5 kilos de abono, pero hoy, con eso, no compras medio kilo de abono".

Además, Zahonero ha expresado su temor ante la amenaza de que se reduzcan las ayudas de la PAC, Política Agraria Común, alegando que "en el campo, los tractores hay que pagarlos, en fin, que son muchos los gastos ineludibles a los que tiene que hacer frente el agricultor para poder sobrevivir como profesional de la Agricultura".

COPE Guadalajara/Europa Press

"Apoya el campo o comerás asfalto" ha sido uno de los eslóganes más repetidos en esta protesta tranquila pero reivindicativa, que ha elegido la comarca molinesa como epicentro, por ser la que cuenta con menos habitantes por kilómetro cuadrado de todo el país y donde, precisamente, el sector primario constituye la base económica de buena parte de su población, aunque los augurios de su permanencia sean aciagos, sobre todo teniendo en cuenta la falta de relevo generacional en el sector para mantener las explotaciones.