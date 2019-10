María Martín Barranco presenta esta tarde, en Cabanillas del Campo, su nuevo libro, bajo el divertido y llamativo título "Ni por favor, ni por favora". Un volumen en el que la feminista granadina pretende demostrar que el lenguaje inclusivo, utilizado adecuadamente, "sólo pide hacer lo razonable, que es que se nombre lo que hay, de la forma más correcta posible, sin aburrir ni caer en la redundancia o en el absurdo".

Mercedes CastellanoCOPE Guadalajara

En este sentido, ha partido lanza por la utilización de la versión femenina de ciertas palabras como "miembra", ya que, según considera, "no es una aberración, entre otras cosas porque ya ha sido utilizada por los clásicos desde hace bastante tiempo y, desde luego, no es una palabra que hayamos inventado las feministas". Para avalar su argumentación, la autora motrileña ha explicado que "de la misma manera, la Academia admite fiscala, pero no la usamos porque nos suena fuerte, o presidenta, que se dejó de usar y, después, cuánto trabajo ha costado que se volviese a admitir".

Y es que esta aficionada desde niña a los diccionarios y a las palabras, ha querido y sabido buscar en ellos el lenguaje igualitario, el que equilibra la balanza de trato entre hombres y mujeres, ya que "el lenguaje construye el mundo y, además, la única medida por la igualdad que no necesita presupuesto".

La cita con María Martín Barranco, a las slete y media de esta tarde en la Biblioteca Municipal de Cabanillas del Campo, está organizada por el Centro de la Mujer cabanillero y el Consejo de las Mujeres, cuyo logro de que la palabra "sororidad" entrara en el Diccionario de la RAE en el mes de diciembre pasado se encuentra curiosamente reseñado en "Ni por favor, ni por favora".