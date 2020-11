Manos Unidas ha lanzado una campaña, con el eslogan "Tus pesetas pueden salvar vidas", con la que invita a los ciudadanos a donar las pesetas que aún tenemos en nuestras casas, concretamente monedas y billetes emitidos con posterioridad al año 1936, y que el 31 de diciembre de este año perderán todo su valor.

COPE Guadalajara

Según ha explicado Elena Garvía, presidenta de la Delegación de Manos Unidas en Guadalajara, esta nueva acción "pretende invitar a donar a Manos Unidas ese dinero que tienen los españoles olvidado en cualquier cajón de su casa para darle un nuevo valor, convirtiendo estas pesetas en solidaridad y en una mejor vida para las personas más vulnerables".

Pero, tal y como ha advertido, "no todas las pesetas que tenemos guardadas son válidas, sino que lo que se canjean son las pesetas, en moneda o billete, que estaban en circulación en el momento de la entrada en vigor del euro, en enero de 2002, es decir, los billetes del rey emérito Juan Carlos; también se cambian algunas otras ya más especiales, como las de 2.000 pesetas; las de colección; las conmemorativas, que se analizarán y valorarán para ver si valen". En cualquier caso, Garvía ha señalado que "la gente nos entregue lo que tiene y nosotros ya nos encargamos de hacer una limpia, así que no se preocupen".

Proyecto de formación e inserción laboral de jóvenes en Madagascar

La recaudación, convertida en euros, irá destinada a un proyecto que la Delegación de Manos Unidas de Guadalajara tiene en África, concretamente en la Isla de Madagascar, donde la comunidad salesiana de Don Bosco dispone de un centro de formación para 250 jóvenes de una de las comunidades más pobres de Fianarantsoa.

Según Garvía, se trata de "una escuela donde los jóvenes aprenden oficios, como albañilería, metalmecánica y carpintería". Sin embargo, tras los 3 años de formación en dicho centro, "los jóvenes no tienen fácil acceso al mercado de trabajo por falta de experiencia laboral, por no haber realizado unas prácticas, así que a los salesianos se les ha ocurridocrear unos talleres donde ellos tengan esas prácticas remuneradas y puedan salir después con seguridad al mercado laboral, que, por otro lado, tiene bastante demanda en estos sectores de mecánica, albañilería y carpintería, y además, se van a autofinanciar y no dependerán de ayuda del exterior".

The old town of Fianarantsoa, Madagascar highlandspierivbCOPE Guadalajara

En definitiva, el proyecto financiado a través de esta nueva iniciativa de Manos Unidas consiste en la construcción de un taller de producción junto al centro de formación para dar la oportunidad de una primera experiencia laboral a aquellos jóvenes que acaban los tres años de formación. Con ello se conseguirá, por un lado, que adquieran experiencia remunerada y creen grupos o cooperativas para acceder por sus medios al mercado laboral, y por otro, cubrir la demanda existente de servicios de carpintería, mecánica y albañilería que reciben los salesianos.

Las personas interesadas en colaborar con la campaña "Tus pesetas pueden salvar vidas"deberán llevar éstas, en monedas y billetes, a los diferentes puntos de recogida desplegados por la ong católica en la capital, que están situados en su propia sede, en las Parroquias Beata María de Jesús y San Diego de Alcalá, en el Colegio Salesianos, en el Centro Cultural Ibercaja, en Zapatería Lomas y en las farmacias de Consuelo Heredia, en la calle Virgen de la Soledad, y la de Isabel, en calle Layna Serrano.