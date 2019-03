"El machismo se inventó para que los hombres pobres tuviesen también servicio doméstico"

Mónica Chaparro, ofrece su espectáculo "Humor sin límites" en clave feminista, a las once y media de la noche de mañana viernes, "Día de la Mujer", en la Sala Café Teatro Monkey Man, junto a los antiguos Multicines de Guadalajara. Potente y arrolladora, la actriz y humorista alcarreña desmontará los tics y mitos políticamente correctos en torno al feminismo y el machismo, con su particular sentido del humor, no exento de cierta acidez pero nada hiriente. Para Chaparro, el objetivo de su espectáculo es divertir, pero también lanzar un mensaje en pro de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.

En Cope Guadalajara hemos charlado con esta actriz nacida en Guadalajara el 5 de marzo de 1973, que comenzaba en la radio a los 12 años, medio que nunca ha abandonado. Pero, además, Mónica Chaparro ha trabajado en múltiples programas de televisión, tales como El Guiñol de Canal +, El Informal, El Show de Flo, Sé lo que hicistéis, Otra movida o El intermedio, y su voz puede ser reconocida también en doblaje de cine o publicidad.