Los "Veranos Culturales" se llenan este domingo de gospel made in Guadalajara

El Coro Gospel de Guadalajara, GuadSpel Choir, subirá a las diez de la noche de este domingo 11 de julio al escenario instalado en el Barrio de Escritores de la capital, dentro de la programación de los "Veranos Culturales" organizada por el Ayuntamiento de Guadalajara para estos meses de julio y agosto.

La directora de GuadSpel, Lola López, que ha pasado por los micrófonos de "Mediodía COPE Guadalajara", ha recomendado no perderse el espectáculo, porque va a ser una gran oportunidad "para disfrutar de mucho baile, de muy buena vibra y de compartir un rato agradable en familia y, además, al aire libre, que es una de las cosas buenas que nos trae el verano y la programación cultural que tenemos por delante en Guadalajara".

(Tras los ensayos llevados a cabo telemáticamente por las restricciones sanitarias, GuadSpel Choir ha recuperado los ensayos presenciales respetando estrictas medidas de seguridad antiCOVID-19)

Según López, el gospel es una música que "transmite una energía espectacular y disfrutar un concierto gospel supone salir con otro ánimo, mucho más alegre". Buena prueba de sus beneficios inmediatos es el clima tan especial que se genera en los ensayos a los que asisten cada lunes los casi treinta integrantes de la Asociación Cultural y Musical GuadSpel Choir.

"Nuestros ensayos, aparte de que tenemos como objetivo promover y dar a conocer esta música, siempre son un lugar de reunión donde tener cohesión entre los miembros, disfrutar cantando, aprender y compartir todos los beneficios del canto y la música, que son una terapia", ha subrayado.

No en vano, tal y como ha señalado la directora del coro alcarreño, este género musical "de origen afroamericano, procedente de esos esclavos que se llevaron desde África hasta América" tiene una gran carga espiritual "con la que se proclama un mensaje de grandes valores, tales como compartir, ayudar, fomentar la unión, la comunión entre las personas, y también un mensaje vinculado a la fe cristiana, que tiene todos esos valores presentes".

(Vídeo grabado y colgado en redes sociales por GuadSpel Choir durante el confinamiento con la versión en español de "We are the world"): https://www.cope.es/emisoras/castilla-la-mancha/guadalajara-provincia/guadalajara/videos/ctv-54z-guadspel-coro-gospel-guadalajara-somos-el-mundo--we-are-the-world--360p-20210709_1519983

Para quienes puedan pensar que el gospel es un género caduco, desconocido, incluso pasado de moda o minoritario, Lola López ha dejado muy claro que, por el contrario, "su musicalidad y ritmo están muy presentes hoy en día en todas esas músicas que escuchamos a diario, como el pop, el soul, el jazz y otros géneros; está muy extendido, incluso en español, o sea que sí, que está muy presente, aunque quizás no lo hayamos buscado como gospel".

Y, en cualquier caso, el concierto que ofrecerá GuadSpel Choir este domingo en el Barrio de Escritores de Guadalajara, a las 22:00 horas, servirá para dar a conocer más este género al gran público con un repertorio compuesto por "canciones tradicionales de gospel y otras pertenecientes a otros géneros como son el pop y el soul, muy conocidas para todos", tal y como ha avanzado su directora, que también ha aprovechado para animar a quienes lo deseen a formar parte "de esta Asociación musical y cultural, que sigue admitiendo nuevos miembros".

(Imagen del taller y concierto ofrecidos por GuadSpel Choir el 9 de marzo de 2019 en el Centro San José de Guadalajara a beneficio de Fundación NIPACE)

Desde su nacimiento en 2017, GuadSpel Choir ha participado en conciertos solidarios, fiestas culturales y patronales, bodas y celebraciones particulares, galas y entregas de premios, talleres de canto y otros eventos, tanto dentro como fuera de la provincia de Guadalajara, transmitiendo en cada una de sus actuaciones su alegría, ilusión y ganas de poner en valor el gospel y compartir la gran carga espiritual y de buena energía que tiene este género. Actualmente está formado por más de una veintena de vocalistas aficionados dirigidos por la cantante profesional y profesora de canto especializada en gospel Lola López y acompañados en sus actuaciones en directo por una banda de músicos también profesionales.

Para obtener más información acerca de Guadspel Choir, existe una página web, www.corogospelguadalajara.com, además de las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram.