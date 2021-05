"Por mis muertos, porque no le cogí, si no, estaría muerto" o "pues por no hacernos caso, vamos a matar a tó el pueblo" son algunas de las contundentes amenazas que un okupa profiere, en un vídeo grabado y colgado por él mismo en redes sociales, contra los vecinos de Horche. Es uno de los okupas que se han instalado ilegalmente en las más de 35 viviendas de una promoción propiedad de una entidad bancaria, ubicadas en el entorno de la Calle Herreñales del municipio alcarreño, una zona conocida popularmente como "Las Tres Mil".

Como se puede ver en sus imágenes, el okupa arremete verbalmente, en lenguaje especialmente malsonante, contra los, según los califica, "horchanos de mierda, putos paletos", a los que acusa de haberles intimidado, incluso de haber lanzado a las tres de la madrugada un ladrillo contra el portal de la vivenda que ocupa ilegalmente y que ha provocado la rotura de un cristal.

No es de extrañar que, debido a este vídeo amenazador y a los constantes problemas de conviviencia generados por los okupas, especialmente los más conflictivos que han llegado últimamente, los vecinos de Horche sientan miedo.

Así lo ha confirmado el alcalde horchano, Juan Manuel Moral, que ha señalado que "el problema que tenemos es que esto está causando un gran revuelo, en el sentido de que se está produciendo algún acto de delincuencia más, algún robo y, sobre todo, por la psicosis de miedo que sienten los vecinos de Horche".

(Reunión mantenida entre el alcalde de Horche, Juan Manuel Moral, y la subdelegada del Gobierno de España en Guadalajara, Mercedes Gómez, el 2 de octubre de 2020)

Lo cierto es que, ante esta preocupante situación de inseguridad que se vive en su pueblo, provocada por pintadas, daños en vehículos, trifulcas, suciedad, incluso robos en establecimientos, Moral no ha dudado en mantener en octubre del año pasado una reunión con la Subdelegada del Gobierno de España en Guadalajara, Mercedes Gómez, a la que ha reclamado "que se actúe con más contundencia, articulando una legislación que permita actuaciones más rápidas para evitar todos estos problemas".

Por su parte, la subdelegada ha explicado hoy en Herrera en COPE Guadalajara que "la situación está judicializada y, por tanto, estamos esperando a ver cómo se resuelve desde el punto de vista judicial" y ha asegurado que "en la parte que nos toca a nosotros, que es la seguridad ciudadana, se ha incrementado el número de patrullas que están paseando y vigilando la seguridad de Horche".

En cualquier caso, Mercedes Gómez ha animado "a la ciudadanía, a aquellas personas que vivan esa inseguridad o sufran algún tipo de robo, de hurto o de cualquier cosa que sea denunciable, pues que lo denuncien a la Guardia Civil".

Para la subdelegada del Gobierno de España en Guadalalara, la denuncia "es la única forma por la que se puede actuar, realmente".

Aun con todo, el alcalde de Horche ha lanzado un mensaje de tranquilidad a sus vecinos, especialmente a aquellos que tienen una segunda vivienda, ya que, tal y como ha advertido, "tener una primera o segunda vivienda no es lo mismo que las entidades financieras que tienen esas viviendas, o sea que los okupas saben dónde se meten y dónde pueden estar más tiempo, porque es su forma de vida, su modus operandi".

Escucha declaraciones aquí:https://www.cope.es/emisoras/castilla-la-mancha/guadalajara-provincia/guadalajara/audios/ctv-00v-cortes-caso-okupas-horche-completo-20210512_1458004