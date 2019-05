Los Secretos y la Orquesta Ciudad de Guadalajara maridan un concierto sinfónico en el Buero Vallejo

El Teatro Auditorio Buero Vallejo de Guadalajara será escala, a las nueve de esta noche, de la gira sinfónica de "Los Secretos". El mítico grupo del pop español de los ochenta y noventa ofrecerá, junto con OCIGU, la Orquesta "Ciudad de Guadalajara", un emocionante concierto en el que los instrumentos clásicos maridan a la perfección con las guitarras eléctricas para hacer sonar, tanto las canciones emblemáticas del grupo, arregladas para su versión sinfónica, como algunos de los temas de su último y décimo cuarto trabajo discográfico.

Según el fundador de Los Secretos, Álvaro Urquijo, "el concierto tiene dos partes: una primera, eléctrica, con temas nuevos y con un homenaje a Pedro Antonio Díaz, nuestro añorado batería de Guadalajara que ya no está con nosotros desde hace muchos años, y una segunda parte con la orquesta sinfónica, que será como otro concierto diferente".

"Comenzamos a ser adultos musicalmente hablando a raíz de conocer a Pedro y a gente de Guadalajara"

La actuación de esta noche sobre las tablas alcarreñas servirá, por tanto, para presentar cuatro o cinco canciones del último disco de Los Secretos, titulado "Mi paraíso". Producido por Nigel Walker, el disco verá la luz en los próximos meses y, a través de un sonido inconfundible, brillante y único, expresa las inquietudes y sentimientos de Urquijo sobre la realidad medioambiental, política y social en la que estamos inmersos, según ha explicado: "La letra tiene un doble sentido; por un lado, si éste en el que vivimos es nuestro paraíso, no lo estamos tratando muy bien, y, luego, desde el punto de vista de la política, la sociedad, me siento decepcionado porque en los últimos cuarenta años de mi vida hemos luchado contracorriente por conseguir libertades y cambiar nuestro entorno y ahora he visto que se ha frivolizado un poco, incluso la gente no tiene apenas cultura".

Una sensación de decepción y vacío que lleva al líder de Los Secretos a plantearse dónde está su verdadero "paraíso", especialmente al cabo de una larga, aunque exitosa, vida profesional en la que ha habido poco tiempo para estar con la familia: "Me planteo que mi paraíso es mi casa, mi familia, con la que paso poquísimo tiempo porque estamos 200 días fuera de casa al año y mi hija de 17 años y mi mujer no me ven casi ni en pintura porque hacemos cerca de 70 u 80 conciertos al año, más los días de grabación o de ensayo, si los sumas todos, constituyen casi dos tercios del tiempo que vivimos, o sea una barbaridad".