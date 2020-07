Los padres y madres de alumnos del Colegio Señorío de Muriel, de Torrejón del Rey, están dispuestos a denunciar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para solicitar las medidas cautelares que eviten el cierre de este centro que tiene, tan sólo, 9 años de antigüedad.

Un proceso que no es posible iniciar sin los planos y proyectos de reforma que, una vez peritados, podrían demostrar que el nuevo centro al que quieren trasladar a sus hijos, el CEIP número 4, no cumple la normativa, y que, sin duda, pondría de manifiesto el perjuicio con relación a las condiciones actuales de las que disfrutan.

José Carrascosa, miembro de la Plataforma de Padres y Madres Afectados por el Cierre del Señorío de Muriel, ha advertido en los micrófonos de COPE Guadalajara que "ya han empezado las obras de modificación, tanto en nuestro colegio como en el colegio nuevo y siguen sin facilitarnos los planos y, claro, el abogado dice que sin planos y sin proyectos no se puede iniciar un proceso". En este sentido, Carrascosa ha expresado su sospecha de que "algo tendrán que ocultar cuando no nos los quieren dar, o probablemente nos los den cuando ya empiece el curso, para que no haya posibilidad de parar el cierre".

Previsiblemente cortada esta vía, los padres y madres torrejoneros estudiarán reclamar daños y perjuicios por el deterioro de las condiciones de estudio de sus hijos con su reubicación en el "nuevo centro", que tal y como ha aclarado Carrascosa, "en realidad no es un nuevo centro, sino que es el Colegio Virgen de las Candelas, que es más pequeño que el nuestro y aun así va a haber el doble de niños".

Además, con respecto a este colegio torrejonero, ha señalado que "¡para nada es un colegio de Línea 2 y menos de Línea 3!" y ha insistido en que "nosotros estábamos en el Colegio Señorío de Muriel, en el que había 191 niños para un máximo de 225 y ahora nos reubican a uno más pequeño que el nuestro, con el doble de alumnos".

El portavoz de la Plataforma contra el cierre del Señorío de Muriel ha concluido que detrás de la decisión del Gobierno regional de echar el cierre a este colegio se esconde claramente la promesa incumplida de García-Page de hacer un instituto en Torrejón del Rey.