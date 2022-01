Los productores de lavanda y lavandín de Guadalajara están preocupados ante el conocido como "Pacto Verde", el borrador de la estrategia de sostenibilidad de la Unión Europea, ya que contempla la inclusión de los aceites esenciales de lavanda y lavandín dentro de la categoría de productos químicos, considerando que debería llevar la etiqueta de "tóxico". La razón de esta acotación radica en que, entre las más de 600 moléculas que forman parte de la composición del aceite esencial de la lavanda, incluso del limón, se encuentra el linalool, al que la normativa europea considera como un alérgeno.

La nueva normativa, que ahora se encuentra sobre la mesa, podría suponer el fin de los cultivos de estas plantas aromáticas en regiones como La Provenza francesa, el Valle de las Rosas en Bulgaría o, por supuesto, la Alcarria española.

El director comercial de Alcarria Flora y uno de los principales productores de Guadalajara, Juan José de Lope, ha expresado en los micrófonos de Mediodía COPE Guadalajara su "total desacuerdo" con la nueva reglamentación, ya que, según ha explicado, "no se comporta igual un producto químico solo que un producto químico compuesto con otras 600 moléculas, y lo que nosotros estamos produciendo son aceites esenciales, no componentes químicos".

Por tanto, la catalogación del linalool "como un producto tóxico, como un producto alergénico, no tiene ningún sentido porque está rodeado de otras 600 moléculas que forman un aceite esencial, por lo tanto, no comprendemos lo que quieren hacer con nosotros", ha añadido, asegurando que, además, este componente se utiliza en una cantidad mínima e "inofensiva", "porque nuestros aceites esenciales van en fórmulas en proporciones muy bajas, con lo cual el aporte que podemos darle a un determinado perfume, a un determinado cosmético o en aromaterapia no es nocivo, sino saludable".

A esto hay que añadir que, tal como ha señalado De Lope, la destilación llevada a cabo para la obtención de estos aceites esenciales es un proceso absolutamente "natural", que consiste en "aplicar una corriente de vapor de agua, es decir, calentamos el agua hasta hacerla vapor y ese vapor arrastra las moléculas aromáticas que tiene la planta; luego las condensamos y las separamos por diferencia de densidad, no hacemos más". De hecho, "si no extrajéramos esas moléculas, se quedarían en las plantas y en el medio; son biodegradables".

Además, otro argumento con el que el director de Alcarria Flora ha arremetido contra la consideración de los aceites esenciales como productos químicos es la historia milenaria de su destilación y utilización. En este sentido, ha recordado que "desde los egipcios, los romanos, los árabes, se han utilizado como medicina natural para diferentes procesos curativos; llevamos miles de años destilándolos y utilizándolos; en parte de los medicamentos que se hacen a día de hoy se utilizan jugos aromáticos, estos aceites esenciales, así que consideramos un sinsentido que ahora vengan y nos digan que son nocivos para la salud".

Por eso, ha querido "dejar claro a la ciudadanía que los aceites esenciales no son nocivos para la salud, sino saludables" y ha advertido que si se implanta la nueva normativa europea la consecuencia para los productores será que "automáticamente vamos a salir de cualquier formulación, porque ¿quién va a querer consumir los productos que se elaboran con los productos esenciales?; pero no sólo a afecta a la lavanda, sino también al limón, al tomillo, al romero, la salvia".

En definitiva, según De Lope, "se acabaría con un sector que está dando miles de puestos de trabajo en el medio rural del sur de Europa", ya que se trata de un sector que "está en auge, porque promovemos la biodiversidad, fomentamos la producción de miel, incrementamos el turismo con la visita a nuestros campos en la época de floración".

No en vano, sólo en la provincia de Guadalajara "puede haber ahora mismo 2.500 hectáreas, que suponen un 50% de lo que es la producción española".

Finalmente, este lavandicultor alcarreño ha hecho un llamamiento a lasadministraciones "para que nos apoyen para conseguir que la nueva reglamentación nos deje como estamos, como aceites esenciales, no como productos químicos".

"La tranquilidad que tenemos los productores, los lavandicultores, es que en Francia, Bulgaria e Italia se han movilizado, y en España estamos empezando a movilizarnos para que nuestros dirigentes, principalmente los eurodiputados que son los que tienen que votar esta legislación, la cambien, y voten una nueva legislación para el Pacto Verde, en la cual se incluyan los aceites esenciales tal como han sido toda la vida, no mezclas químicas", ha concluido el director comercial de Alcarria Flora.