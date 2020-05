La provincia de Guadalajara ha entrado hoy en la Fase 1 de desescalada. Los micrófonos de Cope Guadalajara han salido a la calle para sondear la opinión y sensaciones de los vecinos de la capital ante este primer retorno a algunas de las actividades suspendidas desde el pasado 14 de marzo por la entrada en vigor del Real Decreto del Estado de alarma.

En general, los guadalajareños han entrado en la nueva fase con alegría, aunque la mayoría coincide en no dejarse llevar por una excesiva confianza y tomarse la reducción de las restricciones con mucha precaución y cautela. Y es que, mientras hay quienes aseguran que "viendo a la gente con mascarilla, creo que la gente es bastante responsable" o dicen tener "confianza en que, a partir de esta situación, vayamos a mejor", otros hacen un ejercicio de fe en la responsabilidad ciudadana, esperando "que la gente sea consciente", sabiendo que, en caso de que no sea así, "ya lo iremos viendo en unos días", incluso no faltan aquellos habitantes capitalinos que se manifiestan reacios ante la entrada de Guadalaja en Fase 1 desde hoy, por considerarla prematura, alegando que tendríamos que haber aguantado "un poquito más y entrar en fase 1 a finales de este mes, por lo menos".

Los comercios de la ciudad también hoy han podido subrir ese cierre que se ha mantenido echado a cal y canto desde hace casi dos meses. Tras su mostrador, nos hemos encontrado con rostros de satisfacción y alivio por haber retomado la actividad económica de sus negocios, como el de una comerciante que ha confesado estar "muy emocionada por haber entrado en Fase 1 y haber podido volver, porque creo que tenemos que seguir adelante, los comercios tienen que abrir, y creo que este es el momento de entrar en esta fase, según están los números y el hospital", y, en cuanto a poder ir a segundas residencias, se ha mostrado "también muy contenta, ya que tengo una casa en un pueblo de Guadalajara y aquí hemos estado en un piso muy chiquitito con dos niños pequeños".

Pero, aunque, como ella, muchos vecinos de la capital ansían poder desplazarse a los pueblos de la provincia, desde éstos, sus habitantes, en su mayor parte personas de edad avanzada, piden encarecidamente que no lo hagan y piensen que los urbanitas pueden ser transmisores del coronavirus, del que, hasta este momento, muchos de nuestros pueblos se mantienen libres de contagios.

Precisamente éste es el llamamiento que ha hecho el alcalde de Molina de Aragón, Francisco Javier Montes Moreno, quienha expresado sin reparos en sus redes sociales su total desacuerdo con que toda Guadalajara pase a la fase 1, dado que, según ha explicado, estamos ante una provincia muy diversa, en la que hay zonas con 20 habitantes por kilómetro cuadrado y otras, como el Señorío de Molina, con 2 habitantes por kilómetro cuadrado y ha aprovechado nuestros micrófonos para "apelar a la responsabilidad de todos, sobre todo de los vecinos que viven aquí en Molina y a los que no viven y tienen una segunda actividad, a que seamos responsables y conscientes de que este virus está activo y no conoce de fronteras". Montes Moreno ha garantizado que las gentes del medio rural "queremos que vengáis pronto, que os demos abrazos, en este caso a distancia, pero entretanto manteneos, si no es estrictamente necesario en vuestras primeras residencias".

Además de expresar su queja, el alcalde molinés ha publicado un bando desde el que pide responsabilidad y prudencia a todos los posibles visitantes, propietarios de segundas viviendas en Molina o en la comarca y ciudadanos de otros municipios de la provincia que estén considerando viajar hasta Molina de Aragón a partir de hoy.