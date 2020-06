Los grupos políticos de la oposición en el Ayuntamiento de Guadalajara han reaccionado a la decisión tomada por el Equipo de Gobierno, formado por PSOE y Ciudadanos, de suspender las Ferias y Fiestas de la capital 2020.

Desde el Grupo Municipal Vox, se han mostrado en contra de la suspensión absoluta de las mismas y, además, según su portavoz, Antonio de Miguel, "la falta de previsión del alcalde de Guadalajara y de su quipo de Gobierno le ha llevado a tomar una decisión que ya tenía tomada hace semanas: suspender las Ferias y Fiestas de Guadalajara".

COPE Guadalajara

De Miguel ha explicado que su Grupo propone no suspender las Fiestas por completo, "sino adaptarse a la situación y crear escenarios y que se barajen alternativas programáticas adecuadas a cada escenario y atendiendo a las circunstancias, instrucciones y criterios sanitarios y, por supuesto, también económicos para la ciudad".

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Guadalajara ha señalado que, si el equipo de Gobierno hubiera planificado escenarios alternativos ante la previsible situación sanitaria que se iba a dar en septiembre, no habría sido necesario suspender toda la Semana Grande, máxime, según ha subrayado, cuando es uno de los motores económicos de la ciudad.

Por su parte, el Grupo Popular va un paso más allá y ha propuesto que el dinero que el Ayuntamiento se va a ahorrar en la organización de las fiestas patronales, se destine a realizar tests masivos a todos los vecinos y vecinas de Guadalajara.

COPE Guadalajara

Según el portavoz popular, Armengol Engonga, "hay que recordar que el alcalde, Alberto Rojo, ya se mostró reticente a llevar a cabo estos tests, alegando, entre otras cosas, que no era económicamente posible para el Ayuntamiento de Guadalajara, por lo que ya no tiene excusa; aquí tiene una oportunidad que no puede dejar perder porque sin duda será un dinero bien invertido con el que conoceremos nuestro estado de salud".

Además, Engonga ha considerado un sinsentido que el alcalde "ponga en cuestión la fiabilidad de los tests masivos, cuando son las mismas pruebas que él mismo ha dado orden de realizar a todo el personal del Ayuntamiento de Guadalajara" y, por último, ha incidido en que las pruebas masivas para detectar el coronavirus y aislar asintomáticos como estrategia preventiva es el camino para vencer a la Covid-19.