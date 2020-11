Los ganaderos de la Sierra Norte de Guadalajara han expresado su enfado y desesperación ante el incremento de los ataques del lobo a su ganado, ocasionándoles importantes daños, no sólo por la muerte de muchas de sus reses de ovino, caprino y vacuno, sino también por el elevado número de las que desaparecen, por las que el Gobierno regional no paga indemnización alguna.

Así lo ha denunciado a los micrófonos de Mediodía COPE Guadalajara el presidente del colectivo, Francisco García Peinado, quien ha explicado que "al no localizarlas, no se puede justificar el daño y no se cobran".

Además, ha señalado que los ataques de los lobos están provocando también en sus animales comportamientos agresivos, ya que, al sentirse permanentemente acosados, llegan a embestir a los propios ganaderos y, de hecho, "cinco han tenido que pasar por el hospital con heridas de consideración, algunas graves".

García Peinado ha cargado, sin pelos en la lengua, contra "la administración", argumentando que "es una jodía vergüenza que según está el campo, el relevo generacional, el tema que tanto les preocupa de la despoblación, no sé cómo no le da vergüenza a la Administración esta situación que vive el campo".

En este sentido, el ganadero serrano ha subrayado con notoria indignación que "el campo somos quienes damos de comer, aunque hay algunos que, de verdad, si no comiesen no se perdía nada porque, te lo juro y es así de duro, porque son los enemigos de quienes producimos los alimentos, que somos los agricultores y ganaderos".

COPE Guadalajara

Galve de Sorbe, Condemios, Cantalojas, Campillo de ranas o Campisábalos son algunos de los pueblos de la Sierra Norte donde los ganaderos han visto cómo sus reses, especialmente de ovino y caprino, perdían la vida atacadas por el lobo o desaparecían y, probablemente, hayan terminado siendo pasto del lobo o, si se menten en el monte, de los buitres.

No es de extrañar, por tanto, que el representante del sector ganadero en la comarca serrana recrimine con contundencia a la administración que sólo se preocupe de hacerles pasar continuas inspecciones con la conservación medioambiental como excusa de fondo: "esto ya es desesperante, nos hacen inspecciones por doquier y nosotros no sabemos nada más que trabajar los 365 días del año, mantener a nuestros animales lo mejor posible porque, si no, no nos dan de comer; mantenemos el medioambiente porque, si el medioambiente nos los cargamos los agricultores y ganaderos, no comemos nadie". Abundando en la defensa del entorno natural por parte de los profesionales de la ganadería, Francisco García Peinado hagarantizando que "somos los primeros en conservar el medioambiente y que estamos preocupados por los problemas del medioambiente, y no como ellos, que están preocupados de pegote".