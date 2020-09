Desde el lunes 28 de septiembre hasta el 26 de octubre, se desarrollará el curso organizado por el Colegio Oficial de Enfermería de Guadalajara bajo el título "La vuelta al cole en tiempos de coronavirus", que se podrá realizar, de forma gratuita, a través de Saluslife, servicio de formación online dirigido a la ciudadanía asociado a la plataforma de formación y consultoría sanitaria SalusOne.

"Prevención en niños de la COVID-19 tras la vuelta a los centros educativos" es el primero de los 4 bloques temáticos en los que está estructurado el curso. Según ha explicado el presidente del Colegio de Enfermería, Raúl Prieto, "venimos de una época en la que hemos estado aislados o semiconfinados y ahora volvemos a encontrarnos con más gente", por lo que, en este primer capítulo del curso, se insistirá en formar a las familias, pero especialmente a los más pequeños, en las medidas básicas de prevención del contagio del coronavirus, tales como el distanciamiento social, así como el lavado de manos y la utilización de las mascarillas de forma correcta.

En este punto, Prieto ha tranquilizado a los padres y madres que temen que el uso diario y prolongado durante horas de la mascarilla por parte de sus hijos en el centro escolar pueda tener perjuicios para su salud, especialmente a nivel respiratorio, garantizando que "la mascarilla no provoca ningún efecto nocivo para la salud; sabiendo utilizarlas correctamente, las mascarillas son inocuas, lo que ocurre es que no estamos acostumbrados normalmente a tener una barrera entre el aire y la vía respiratoria y parece que nos cuesta respirar, pero en cuanto nos adaptamos bien a ella no hay ningún tipo de dificultad respiratoria".

COPE GuadalajaraCOPE Guadalajara

El segundo apartado del curso aborda la promoción de la Salud Mental Positiva, ya que, tal como ha explicado Prieto, "en caso de que tuviéramos que aislar a nuestros hijos y después llevarlos de nuevo al colegio, se genera angustia, temor y ansiedad, puesto que el niño está acostumbrado a salir de casa, a jugar, a divertirse y a relacionarse continuamente". De ahí que, según ha adelantado, otro de los objetivos del curso sea "enseñarles pautas, tanto a niños como a padres, de cómo sustituir esa actitud o mentalidad negativa que nos pueda provocar el aislamiento por pensamientos positivos que, en la medida de lo posible, les lleve a hacer más llevadera esta situación de aislamiento por la Covid-19".

"Ejercicio Físico: Movimiento en caso de aislamiento" y "Nutrición: comida saludable en tiempo de COVID-19" son los otros dos epígrafes sobre los que gira este curso, que estará desarrollado por un equipo multidisciplinar liderado por la enfermera doctora Verónica Tíscar.

La inscripción para el mismo podrá ser realizada por la madre, el padre o el tutor legal del niño, mientras que los jóvenes enre 14 y 18 años podrán tramitarla por sí mismos, incluyendo el consentimiento parental.

Además, aquellos centros educativos y empresas que quieran fomentar la salud de sus alumnos o trabajadores, respectivamente, pueden participar, también de forma gratuita, como organización, enviando un correo electrónico a info@salusplay.com.