El Sindicato de Enseñanza ANPE ha iniciado una campaña sobre el buen uso del móvil y las redes sociales en centros educativos. Dirigida fundamentalmente al alumnado de Enseñanzas Medias, es la continuidad del anterior Decálogo de buenas prácticas de los grupos de Whatsapp por parte de padres y madres de Infantil y Primaria.

Y es que, tal y como ha explicado el presidente de ANPE en la provincia de Guadalajara, Nicolás Valer, "hemos detectado en el último trimestre del curso pasado y en el primero de este curso, un aumento exponencial de las quejas y denuncias de los profesores ante el Defensor del Profesor por el mal uso de los grupos de Whatsapp y de las diferentes redes sociales por parte del alumnado de los centros de enseñanza secundaria, en las que destacan grabaciones, difamaciones, insultos o amenazas, tanto contra los docentes como entre los propios compañeros".

Valer ha alertado de que "la difusión de esas imágenes, sobre todo ahora a través de Ínstagram, Facebook, Tiktok..., es un delito grave, que cometen muchas veces al no tener conocimiento real de lo que están haciendo y se quedan en la simple gracia que puede provocar, por ejemplo, que dos compañeros le peguen una patada a otro para tirarle al suelo, como hemos visto esta pasada semana, cuyas consecuencias pueden ser tan graves como darse un golpe en la cabeza o la propia humillación".

"No utilizar el móvil en clase, excepto cuando lo pida tu profesor/a" es el primero de los 10 mandamientos lanzados por ANPE, que, según el presidente del sindicato de enseñanza, "responde al sentido común y a las normas actuales de organización y funcionamiento de la mayoría de los centros, que prohíben el uso del móvil durante la clase, salvo que el profesor lo pida, pero hay que decir que tampoco se puede llegar a controlar en este sentido a tanta cantidad de alumnado y evitar que, en un momento determinado, hagan una grabación".

"No fotografíes ni grabes a nadie sin su consentimiento", "No ridiculices a profesores/as o compañeros/as con stickers, gifs...", "No aceptes a cualquiera en tus redes sociales", "No creas todo lo que lees; sé crítico y reflesxivo" o "Respeta las diferencias; piensa antes de publicar y exprésate con respeto" son otras de las grandes recomendaciones de este Decálogo en el que, además, se insta a actuar contra posibles situaciones de acoso o violencia escolar. En este sentido, Valer ha pedido "tolerancia cero contra el acoso, tanto si lo ha sufrido un alumno o alumna en sus propias carnes como si también es cómplice o, en su defecto, está viendo que alguien está sufriéndolo en su entorno más próximo" y ha subrayado que "la lucha contra el maltrato escolar es una labor de todos".

Pero desde ANPE se hace hincapié en el que se marca como décimo y último mandamiento de esta campaña, que no es otro que "Dedica menos tiempo al móvil y más a las relaciones personales". Y es que, según su presidente en Guadalajara, "tanto los jóvenes como nosotros, tenemos que dejar más el móvil y volver a recuperar las relaciones más personales" y ha planteado un paradójico interrogante: "las redes sociales realmente ¿socializan o asocializan?".