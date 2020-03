De los 71 casos positivos de coronavirus en Castilla La Mancha, 29 pertenecen a Guadalajara. Así lo ha confirmado esta mañana el Director General de Salud Pública del Gobierno regional, Juan Camacho, que ha apuntado que "hay 34 casos hospitalizados en distintos hospitales de nuestra región y 35 de los casos se consideran aptos para seguimiento domiciliario". Aunque, tal y como ha avanzado, "durante los próximos días se espera que continúen aumentando el número de casos", en primer lugar, por la propia evolución de la epidemia, que se encuentra en pico de crecimiento, y, en segundo lugar, porque se van a cambiar los criterios de diagnóstico, lo cual permitirá detectar más casos.

De los 29 casos de nuestra provincia, sólo 10 están ingresados en el Hospital Universitario de la capital, 9 en planta y uno de ellos, en la Unidad de Cuidados Intensivos, que es el primer afectado por la infección en Castilla la Mancha, un vecino de Marchamalo de 62 años, que se encuentra en situación estable. El resto de personas afectadas hasta el momento permanecen en sus domicilios, ya que, según ha explicado Camacho, "son positivos, pero no precisan una hospitalización por su estado".

COPE GuadalajaraCOPE Guadalajara

Además, en la tarde del lunes se puso en marcha el servicio de toma de muestras en domicilio, para evitar que personas que pudieran estar contagiadas acudan a centros sanitarios. En Guadalajara, se realizaron unas 50 tomas a través de este servicio, que es realizado por personal de Enfermería y depende de la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario.

Por su parte, el consejero de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad para evitar la expansión del contagio y ha insistido en las "recomendaciones básicas de higiene, que son el lavado de manos, estornudar y toser sobre la flexura del codo y yo daría un paso más, que es limitar los saludos, no dar la mano, no dar besos, no acercarse a más de metro o metro y algo, porque es claramente un método de contagio y yo creo que es una responsabilidad de toda la ciudadanía el limitar los saludos en lo máximo posible".

Finalmente, Fernández Sanz ha aconsejado "no viajar", a no ser absolutamente necesario, y seguir las informaciones fiables que faciliten las autoridades sanitarias en todo lo concerniente a la crisis provocada por el COVID-19.