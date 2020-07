El “Parque Natural del Alto Tajo” podría ser declarado “Parque Nacional”. Al menos es la propuesta presentada por el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, a la Junta Rectora del Parque, en su primera reunión, mantenida en Peñalén.

El presidente de este organismo y alcalde de Peralejos de las Truchas, Timoteo Madrid, ha expresado sus dudas y reticencias ante la posible nueva declaración, que afectaría especialmente a los pueblos situados en el cañón del Tajo. De hecho, ha afirmado que "si no están las cosas muy claras, yo creo que no vamos a estar a favor, porque, de momento, la caza no se podría hacer, ni la pesca, tampoco se podrían aprovechar los montes, y la gente que estamos aquí necesitamos aprovechar los recursos naturales que tenemos, que eso sería la solución, porque, si vivimos sólo del turismo y viene una pandemia como ésta, hay que cerrar todo".

En cualquier caso, el camino hasta solicitar la nueva declaración para el Alto Tajo se promete largo y, además para lograrla, sería indispensable la recuperación del entorno natural.

En este sentido, el consejero de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha resaltado el proyecto Life Ribermine, dotado con aproximadamente 3 millones de euros para la recuperación de la antigua explotación minera de caolín"Santa Engracia", ubicada en Peñalén.

Según Escudero, el proyecto, recién aprobado por la Comisión Europea, "nos va a permitir trabajar en la recuperación de una antigua mina y, por tanto, recuperar para el Parque Natural una zona degradada" y que va a suponer, sin duda, "un impacto positivo en el territorio de la mano de una transición energética que apuesta por el desarrollo sostenible".