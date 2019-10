Mañana sábado 26 de octubre, arrancan las Jornadas Mendocinas 2019, organizadas por el colectivo Gentes de Guadalajara, con la colaboración de la concejalía de Turismo del Ayuntamiento de la capital. Según su coordinadora, Mónica Gutiérrez, "las Jornadas Mendocinas se crearon con dos propósitos, el primero, que la gente conozca los monumentos que tenemos en Guadalajara y que posteriormente darán vida a nuestro Tenorio, pero sobre todo, para que la gente que luego participa como ambientación para la representación de la obra pueda probarse a sí misma en lo que viene siendo el teatro, con algo de texto".

Las Jornadas Mendocinas, que consisten en visitas teatralizadas gratuitas, se desarrollarán este año, tanto mañana sábado 26 de octubre, con una ruta a las doce del mediodía y otra a las cinco de la tarde, como el 2 de noviembre, con dos salidas diurnas, a las once de la mañana y a las doce del mediodía, dado que esa misma noche tendrá lugar la representación del Tenorio Mendocino, en su vigésimo novena edición.

Como novedad, las Jornadas de este año seguirán un recorrido lineal, "para que no se solapen escenas y el público pueda disfrutar de todas, así que empezaremos en el Palacio del Infantado y seguiremos por la Portada del Convento de la Piedad, lo que sería la puerta del Liceo Caracense, luego dentro en el claustro; de ahí, al Palacio de la Cotilla, la Plaza de Santa María y, por último, aunque no pertenece a nuestros espacios mendocinos, la Cripta, porque queda muy vistoso, no se conoce mucho de Guadalajara y se supone que ahí irían los restos de los Mendoza".

Mercedes CastellanoCOPE Guadalajara

Para participar en las visitas es necesario inscribirse previamente, ya que el aforo está limitado a 50 personas por sesión.

Las inscripciones se pueden realizar a través del teléfono 949 887 099 o del correo electronico turismo@aytoguadalajara.es.