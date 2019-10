En el "Día Mundial de la Visión", en Mediodía Cope Guadalajara hemos abierto consulta oftalmológica para atender la presbicia, más comúnmente conocida como vista cansada, que, según la Sociedad Española de Oftalmología, afecta a más de la mitad de la población a partir de los 40 años, tanto a hombres como a mujeres.

Y es que, la presbicia no es otra cosa sino la pérdida de la capacidad de enfocar objetos cercanos, como consecuencia del envejecimiento del cristalino. El experto médico de CINFA, Julio Maset, ha explicado que "envejecemos y nuestro cristalino, que es la lente que tenemos dentro del ojo y acomoda la visión, como cuando enfocamos una cámara fotográfica para lejos o cerca, se va endureciendo y haciéndose menos flexible y, por tanto, llega un momento en el que se produce la dificultad para leer letra pequeña, ver objetos pequeños y, lo típico, tenemos que alejar el reloj para verlo".

Mercedes CastellanoCOPE Guadalajara

Sin embargo, Maset ha advertido de que no estamos ante una enfermedad visual, sino ante un efecto del envejecimiento, para el que "no existe posibilidad de prevención, pero sí podemos prevenir las consecuencias". En este sentido, nuestro especialista médico ha recomendado "poner cuanto antes solución a la presbicia, mediante gafas o cirugía, para también así, cuanto antes, recuperar nuestra calidad de vida visual". Además, ha garantizado que "la creencia de que se puede frenar el avance de los síntomas retrasando el momento de utilizar gafas es un falso mito, ya que su uso no altera el proceso natural del envejecimiento del cristalino".

Por último, el facultativo de CINFA ha lanzado las principales recomendaciones para el cuidado de la vista cansada en nuestra vida diaria, tales como "separar la vista del ordenador cada 20 minutos aproximadamente e intentar enfocar la vista en un objeto lejano, ajustar el brillo de la pantalla, aumentar el tamaño de la letra, evitar la luz azul y, si podemos, utilizar lágrimas artificiales para evitar que se seque el ojo".