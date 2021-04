Julio Cuevas (Pte. Colegio de Médicos de Guadalajara): "Vacunarse es un acto de respeto mutuo"

El actual presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Guadalajara, Julio Cuevas, se presentará a la reelección el próximo 29 de abril, enfrentándose para ello con su único oponente en este proceso electoral, el Jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario de Guadalajara, Javier Balaguer.

Según Cuevas, la continuidad debe marcar su primer línea de trabajo al frente del órgano que preside, ya que "la pandemia nos ha hecho dar un parón drástico, entonces lo que tenemos que hacer es seguir con lo que teníamos pautado o pensado".

En este sentido, ha avanzado las principales acciones que pretende acometer, tales como "mejorar la comunicación entre Atención Primaria y Hospital, que creemos que no es del todo buena; también una idea muy simpática y muy práctica que es hacer la provincia de Guadalajara cardiosaludable, que es instalar un desfibrilador en el Colegio de Médicos, en la calle, para ver si podemos llegar a que cada Ayuntamiento pueda tener un desfibrilador, semiautomático, que está demostrado que salva muchas vidas; los convenios que tenemos, que son beneficiosos para los colegiados, los tenemos que implementar y mantener; la formación, que estamos haciendo en colaboración con la Gerencia de Guadalajara, para no repetir cursos y que los médicos puedan elegir y complementar con nosotros y la Gerencia; hay que informatizar la sede colegial; los estatutos, que los hemos retocado y ahora hay que volverlos a retocar por la pandemia...".

Pero, además, el candidato a la reelección del ICOMGU ha defendido la gestión realizada por él y su equipo hasta este momento, ya que, tal y como ha subrayado, "cuando llegué, del 2010 al 2015, había una pérdida económica de más de 111.000 euros y en dos años y medio, de mayo de 2017 a diciembre de 2019, lo hemos rebajado en más de 92.000 euros, es decir, un 84%, luego entonces mal no lo hemos hecho".

Con respecto a la percepción negativa que parte de la ciudadanía tiene actualmente de los médicos de Atención Primaria, Julio Cuevas, que trabaja precisamente en ese ámbito, para más señas desde hace 14 años en el Centro de Especialidades de Azuqueca de Henares, ha lamentado que, efectivamente, "de los aplausos hemos pasado a ser un poquito abroncados, si se me permite la expresión, porque hemos cambiado el sistema con las teleconsultas, que la verdad es que no satisfacen a nadie porque la gente no se ve atendida y nosotros no estamos tampoco acostumbrados a ello".

Sin embargo, Cuevas ha explicado la necesidad de la consulta telemática porque "a un centro de salud viene gente con enfermedades serias y no sabemos si hay alguna de las personas que puedan venir pueda ser asintomática y hacer una propagación del virus y prepararnos un desaguisado importante, así que tenemos que organizarnos de una manera que no se junte mucha gente dentro del centro de salud y, en este sentido, se ha hecho un trabajo ingente por parte de todos los profesionales".

En cualquier caso, ha señalado que ya se ha aumentado ostensiblemente el número de consultas presenciales, apuntando que "estamos ya casi en un 40-60: 40 presencial y 60 telefónica".

Y es que, tal y como ha querido dejar muy claro el presidente de los médicos de Guadalajara, "la Atención Primaria, al igual que la Hospitalaria, estamos manteniendo el Sistema Nacional de Salud con el esfuerzo de los profesionales".

Finalmente, en su calidad de miembro del equipo de vacunación del SESCAM, Julio Cuevas ha insistido en la necesidad de vacunarse como "única solución" para luchar contra el COVID-19, subrayando que "tenemos que continuar vacunando hasta conseguir la inmunidad de grupo o de rebaño, porque que una persona esté inmunizada me protege a mí y que yo esté inmunizado le protege a esa persona; ése es el respeto mutuo que tenemos que tener; hay que vacunarse".

En relación al temor suscitado por los casos de trombosis provocados por la vacuna de AstraZeneca, el presidente del Colegio de Médicos de Guadalajara ha explicado que "las vacunas son medicamentos y todos los medicamentos tienen efectos secundarios, pero los efectos secundarios de la enfermedad de la COVID son 70 veces superiores con respecto a trombos que con la vacuna".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Según Cuevas, no existe argumento de base médica o científica sólido "para parar la vacunación con AstraZeneca, ni el parón que han hecho en EEUU con la de Janssen, que les han hecho polvo, porque ésta es unidosis, que es que ha sido un 0,0004% de la población, es decir 6 casos en 6.800.000 dosis".

"Que la gente se vacune, con cualquier vacuna", ha concluido.