Juan Carlos Pajares ha resultado uno de los quince finalistas del Premio Who's On Next de Vogue. Para el diseñador de Marchamalo "ya estar nominado como si fuese un actor en una categoría de los Goya, a nivel general como marca en estos premios, para mí es un logro y la verdad es que se me ponen hasta los pelos de punta al pensarlo".

Y es que, aparte de la dotación económica, "uno de los premios es poder entrar en el calendario de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid, que es verdad que esa parte ya la tenemos, desfilamos, gracias a un Comité de Moda que evalúa las marcas, las colecciones, es bastante hermético y, desfilar ahí es también un honor que hemos conseguido poquito a poco, pues entras a formar parte de ACME, la Asociación de Creadores de Moda Española, y también tienes el apoyo de la Revista Vogue, que te van sacando artículos y te van teniendo más en cuenta, como si fueses, entre comillas, una marca publicitaria".

Pero mientras salimos de dudas acerca de si, finalmente, Pajares se alza con este gran galardón de la moda de nuestro país, podremos ver su nueva colección de verano que, en parte, está inspirada en nuestros campos de lavanda, porque, tal y como ha explicado el propio autor, "es una colección muy apetecible, en la que destacan los estampados florales, los colores malva, como un pequeño guiño a nuestra tierra de la lavanda, con prendas para el día a día y luego también prendas un poco más especiales y algún estampado un poco más innovador" y, en cuanto a tejidos, "tanto te encuentras un micado de seda que puede ser para cualquier evento hasta una sarga para un traje sastre para ir a la oficina, porque siempre estructuramos nuestras colecciones a todo el público y todos los cuerpos de esos clientes que tenemos".

La nueva Colección de Verano 2020 de Juan Carlos Pajares "estará a la venta en unas dos semanas, pero ya se puede contemplar en redes sociales, como Ínstagram, en @jcpajares".