En Mediodía COPE Guadalajara, hemos conocido a toda una revelación literaria, Irene Bodega, la seguntina de 16 años que acaba de publicar su primera novela de ambientación medieval, titulada "La última reina".

Editada por Círculo Rojo, la novela no es independiente, sino que, tal y como nos ha explicado Irene, al igual que los libros que le dan continuidad, "forma parte de una saga y gira en torno a la construcción de un imperio".

Por tanto, esta ópera prima tiene como objetivo "presentar un poco a los protagonistas, entrelazarlos entre sí, sumerger al lector en el mundo de fantasía que yo he creado para el desarrollo de mi novela y, puestos así, introducir a cada personaje y que el lector se vaya acostrumbrando a él, entendiendo qué papel va a desempeñar en la obra".

Pero antes que sobre el papel escrito y exitosamente publicado, los personajes que pueblan las páginas de "La última reina", han habitado en la imaginación de esta joven seguntina, criada al amor de los cuentos narrados por sus padres, de sus múltipleslecturas, de películas o series televisivas como "Isabel" y de las historias descubiertas en los diferentes lugares que visitaba con su familia, tales como el Castillo de Peñíscola, la Catedral de Zaragoza, el Alcázar de Segovia y muy especialmente el Castillo-Parador de su Sigüenza natal.

Según ella misma recuerda, "cuando me llevaban a algún lugar de importancia histórica como puede ser el Parador de Sigüenza, yo imaginaba a los personajes que me estaban contando que en su día habitaron allí y paseaban por allí, como las damas, los reyes o los caballeros entrenando en el patio y así se me ocurrió la idea de crear un mundo donde esos personajes que estaban en mi cabeza cobrasen vida".

Y de este modo, la entonces escritora en ciernes comenzó a escribir sin parar en cualquier momento en el que se sentía tocada por la inspiración,hasta el punto de que "necesitaba escribir estuviera donde estuviera, por eso mis primeros apuntes -literarios- comenzaron siendo en la agenda del instituto".

Pero esas vidas de ficción literaria debían también ser fieles a un contexto histórico, por lo que Irene no escatimó tiempo ni esfuerzo en zambullirse en la investigación que podían facilitarle las fuentes documentales que tenía a mano, "principalmente en mis propias enciclopedias, las que tengo en casa, y en otras novelas que he leído sobre la Edad Media, sobre diferentes personajes históricos como Doña Blanca de Borbón, que me ofrecen gran inspiración para mis propios personajes e historias".

Incluso, tal y como nos ha desvelado, "aunque ninguno de mis personajes es exactamente yo, a algunos les he dado facetas que coinciden con mi modo de ser, como la protagonista que es quien más se parece a mí".

En este sentido, ha apuntado que, incluso, el modo de actuar de la protagonista de su obra"dependiendo de en qué situaciones se encuentra, es básicamente lo que yo haría, y su modo de pensar también es muy parecido al mío".

Para esta joven promesa de la Literatura, que se define a sí misma como "creativa, bastante perfeccionista y trabajadora", escribir novelas es ya un precioso camino sin retorno, cuya meta sería que sus historias y personajes saltaran del papel a la pantalla, la pequeña y la grande. "Sería un sueño hecho realidad, porque como todos los escritores esperan el éxito de sus novelas y de sus obras, que la mía pudiera alcanzar deteminados niveles, sería la meta de mi trabajo, mi objetivo", nos ha confesado.

Entretanto, la incursión literaria y editorial de Irene Bodega ha despertado no sólo el interés y la sorpresa de su propia familia, de sus amigos y demás vecinos seguntinos, sino fundamentamentalmente su admiración y sentimiento de orgullo.

Desde el Ayuntamiento de Sigüenza, la concejala de Cultura y además profesora de Irene en el Instituto Vázquez de Arce, Ana Blasco, ha subrayado que “Irene nos da un hermoso ejemplo de superación personal, de madurez y de sensibilidad, que aplaudimos”.

Por su parte, la alcaldesa seguntina, María Jesús Merino, ha destacado a Irene como "un magnífico ejemplo de la educación en valores y de cómo el ambiente de una ciudad pequeña, en la que se respira la historia, incentiva el amor por los libros y la cultura" y ha invitado a la joven autora a que participe en el proyecto Letras Vivas Seguntinas”.

El pasado viernes, Irene Bodega dejó en la Biblioteca municipal Fray José de Sigüenza un ejemplar firmado de su libro, que ha levantado grandes expectativas en la ciudad.

El libro

Su estilo literario es una mezcla del de sus autores favoritos. Irene, lo describe muy gráficamente. “Cada autor es uno de los ladrillos que me han ayudado a construir mi estilo”, explica.

La saga, de ficción, inspirada en la Edad Media, gira en torno a la consecución de un imperio. Su singularidad viene marcada porque en lugar de la contar la historia de los ganadores o su gloria, se centra en los que serían personajes secundarios, aquellos que, con sus pasiones, renuncias y sacrificios, también hicieron posible la grandeza de ese imperio imaginario. “Cuento, por así decirlo, la otra cara del imperio”, señala.

El primer libro, recién publicado, presenta los personajes, da a conocer al lector su reino, el universo para el desarrollo de la novela. Los protagonistas se conocen, se sientan las bases de ese conflicto nacional en el que se desarrollará la saga, que alcanzará dimensiones internacionales, e involucrará a muchos otros reinos. “Me he inspirado en la historia de nuestro país, en la formación del que fue el imperio español, desde sus comienzos, con la unión dinástica entre los reinos de Castilla y Aragón, y todo lo que vino después”, explica.

La joven escritora se ve reflejada en el personaje de la primera protagonista. “Es la que más crecimiento tiene a lo largo de la saga, y es la que más actúa como yo lo haría. Algunos personajes son una mezcla de personas que conozco y a las que admiro, y de otras a las que me gustaría haber conocido”, asegura. Y, por supuesto, la historia y las calles de su ciudad, de Sigüenza, también han inspirado la saga de Irene. El Medievo seguntino, y sus personajes reales, también han sugestionado su proceso creativo.

Con gran ilusión y perspectiva de futuro, la autora ya tiene nuevos proyectos en la cabeza. Dando protagonismo siempre a los personajes femeninos, le gustaría escribir sobre el antiguo Egipto, en una trama que debata sobre si hubo o no presencia extraterrestre en las pirámides, o sobre la antigua Roma, inspirada por los restos óseos de una mujer hallados en un cementerio de gladiadores. “Creo que tú no eliges lo que quieres escribir, son las ideas las que vienen a ti, y sólo eres responsable de compartirlas con los demás, a través de las páginas de un libro”, dice.

Editada por Círculo Rojo, se puede adquirir en internet https://editorialcirculorojo.com/la-ultima-reina/, en las tres librerías de Sigüenza o en las plataformas de Amazon, El Corte Inglés o La Casa del Libro.

Sus propios compañeros de instituto, la bibliotecaria y la concejala de Cultura le han hecho algunas preguntas a Irene Bodega, el día que dejaba firmado su libro en la Biblioteca.