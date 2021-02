Joven de Guadalajara superviviente de cáncer: "Me ha entrado prisa por vivir y valoro más las cosas"

En este jueves 4 de febrero, en el que se conmemora el "Día Mundial Contra el Cáncer", el protagonista de Mediodía COPE Guadalajara ha sido un joven de 20 años, vecino de Cabanillas del Campo, que, a día de hoy, puede contar con absoluta satisfacción que ha logrado superar un pineoblastoma, del que fue diagnosticado en diciembre de 2019.

Un diagnóstico para el que, tal y como recuerda Gonzalo, tuvo que insistir a los médicos, ya que "empecé hace un año y medio aproximadamente con fuertes dolores de cabeza y primero me decían, no te preocupes porque son migrañas, tómate estas pastillas y ya está; no se molestaron en hacerme pruebas y tuve que ir varios días seguidos a urgencias con dolores incríblemente agudos, que me hacían incluso vomitar, para que me hicieran caso y me viera un neurólogo".

Y fue entonces cuando, con 19 años, nuestro protagonista sintió el mazazo del diagnóstico de este tipo de cáncer que, según explica, "sale en la glándula pineal del cerebro y lo llaman comúnmente cáncer pediátrico, y cuando me lo diagnosticó el neurólogo, me dijo de una manera bastante cruda que me iban a enviar a Madrid para que tuviera más posibilidades, así que imagínate cómo me sentí cuando escuché eso con 19 años".

A partir de ahí, llegaron la cirugía y los tratamientos oncológicos, tanto de quimioterapia como de radioterapia, que para este joven cabanillero han supuesto una dura travesía, especialmente "la radioterapia, porque me ponían como una especie de casco de plástico en la cabeza que me apretaba mucho, tenía que estar totalmente quieto y, encima, me pasó un efecto que no suele pasar siempre que es que los que recibimos quimio a veces se nos sensibiliza mucho el olfato y cuando me suministraban un gas, el ozono, su olor me producía arcadas, así que lo pasé bastante mal".

Además, la enfermedad ha obligado a este estudiante de 2º de Derecho de la Universidad de Alcalá a suspender su actividad académica, ya que, "aunque yo intenté seguir con la universidad, me dijo el doctor que era muy difícil compatibilizarla con el tratamiento así que cancelé la matrícula y postergué los estudios un año".

Pero a la paralización de la vida universitaria se unió para Gonzalo la que se impuso a toda la ciudadanía española para frenar la expansión del COVID-19, un virus cuya amenaza ha generado mucha inquietud a este jovendurante su enfermedad, llegando "en algunos momentos a ponerme un poco paranoico pensando en el contagio y veía en casi todo un potencial peligro, aunque he tenido suerte y no lo he cogido, porque, tengo que decir que me he protegido bastante".

Pese a todo, Gonzalo García ha expresado a nuestras ondas su inmensa alegría porque, en la actualidad, se siente vencedor tras culminar un duro proceso de curación y se encuentra "físicamente bastante bien", si bien ha confesado que la enfermedad le ha dejado algunas secuelas a nivel psicológico, tales como "bastante más ansiedad que antes que se manifiesta en más espesor de la saliva y acabo vomitando, que es algo que tengo que trabajar con el psicólogo para remediarlo, y otra cosa de la que no se habla tanto con el cáncer es de lo que pasa después, del miedo a la recaída, así que siempre que se acerca la revisión y me hago la prueba del escáner paso bastante miedo, porque es miedo a algo que ya conoces, y se pasa bastante mal si no lo puedes controlar un poco".

Aun con todo, este joven superviviente de cáncer no ha dudado en lanzar un mensaje de "mucho ánimo a todas las personas que estén pasando por esto, porque hoy en día, con todos los avances que hay, no es ni en broma tan malo como era antes y se sobrevive bastante más y, además, hay muchas personas que están ahí dispuestas a ayudarte, como en mi caso los psicólogos, los médicos, la familia...".

Y, desde luego, si hay algo que su titánica batalla contra el cáncer le haya enseñado a Gonzalo es que cada minuto de la vida cuenta, "me planteo cosas que antes no se me pasaban por la cabeza, me ha entrado prisa por vivir y valoro más las cosas".

Cabe apuntar que, según los datos facilitados por la Asociación Española Contral el Cáncer en Guadalajara, en Castilla-La Mancha se han diagnosticado 2.193 nuevos casos de cáncer en 2020, 1.416 de los cuales corresponden a la provincia de Guadalajara. El 40,72% de ellos han sido detectados en varones y el 59,28% en mujeres.

Desde la AECC, han aprovechado el Día Mundial Contra el Cáncer 2021 para poner el foco sobre la relegación que están sufriendo los pacientes oncológicos por la pandemia, provocando que "no sólo no se pudieran diagnosticar el 20% de los casos, sino que durante el confinamiento el 34% del os pacientes desarrolló ansiedad o depresión".

Es más, tal y como la Asociación añade en su manifiesto, "en ese mismo período en el que todos nos mantuvimos en nuestras casas, 1 de cada 5 pacientes o no se ha diagnosticado o se ha diagnosticado tarde, con lo que esto supone para la supervivencia, y casi un 20% de la población con cáncer había empeorado gravemente su situación económica".

Por tanto, tal y como apunta el documento, "apostamos por un gran pacto global; un Acuerdo Contra el Cáncer para sacar músculo contra aglo que, lamentablemente, a todos nos toca".

En este sentido, la AECC reclama "igualdad para que todos los pacientes tengan el mismo acceso a la investigación, a tratamientos específicos y psicológicos para afrontar el miedo y disminuir la sensación de soledad, que nadie se quede sin diagnosticar por culpa de la crisis, para que, independientemente de donde vivamos, todos podamos acceder a programas de cribado y fomentar decisiones saludables que eviten el 50% de los casos".