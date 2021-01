El secretario general del CEOE CEPYME Guadalajara, Javier Arriola, ha pasado por los micrófonos de Mediodía COPE Guadalajara para valorar las nuevas medidas especiales de Nivel 3 reforzadas, aprobadas en el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha celebrado esta mañana, con el objetivo de frenar la expansión de la pandemia del coronavirus en la región.

Entre las nuevas medidas decretadas, que entrarán en vigor a las 00:00 horas del martes, Arriola ha criticado especialmente el cierre de bares, restaurantes, cafeterías, pubs y otros establecimientos similares. En su opinión, la hostelería "es un sector demonizado y se ha enfrentado y se enfrenta a una situación muy complicada, que se agravará mucho más y se hará insostenible para este sector, igual que para otros muchos".

Y es que, tal y como ha señalado, es incomprensible que cuando"miramos cualquier restricción siempre aparecen en primer lugar las palabras turismo y hostelería, cosa que no entendemos, ya que nadie puede demostrar que los brotes sucedan ahí, porque, de hecho, los brotes vienen del ámbito familiar, no de comer seis personas en un restaurante, siendo del mismo núcleo conviviente".

Según Arriola, "son los propios hosteleros los primeros interesados en hacer las cosas bien, ya que si la hostelería lo hiciera mal, no nos sentaríamos en ningún bar ni restaurante".

Con respecto al adelanto del toque de queda, que se marca a las 22:00 horas, el representante de los empresarios de Guadalajara ha puesto en duda su eficacia, lamentando que "se estántomando medidas muchas veces aleatorias y sin efectividad demostrada".

En este sentido, ha recordado una campaña en la que se animaba a los ciudadanos a adelantar la hora de cenar, argumentando que "la cuestión no es cenar a las ocho, sino que nos dejen cenar a la hora que queramos, sencillamente cumpliendo las medidas de seguridad", porque, según ha subrayado, "hay una parte muy importante, que depende de nuestro comportamiento individual, como ciudadanos, en ese cumplimiento en el ámbito personal y privado, que es donde no se están haciendo las cosas no todo lo bien que se debería".

Con respecto al cierre de centros comerciales, el representante de los empresarios en Guadalajara ha dicho que también les "resulta incomprensible" y supone "varios pasos hacia atrás, a pesar de que ya sabíamos que, como consecuencia de las navidades, podía llegar una tercera ola de contagios".

En definitiva, el secretario general de CEOE CEPYME Guadalajara ha calificado de"muy preocupante", "de pronóstico reservado, pero muy grave"la situación que padecen las empresas y los autónomos de nuestra provincia y ha exigido al Gobierno la "exoneración del pago de impuestos, de la cuota de autónomos, de pagos a la Seguridad Social...".

"Los empresarios somos los primeros que queremos mantener el empleo, pero en esta situación se antoja harto complicado, porque para mantener el empleo lo primero que hay que hacer es mantener a la empresa", ha concluido Javier Arriola.