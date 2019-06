Hoy se clausura el Año Jubilar de la Catedral de Sigüenza

Hoy miércoles 19 de junio se clausura definitivamente el Año Jubilar de la Catedral de Sigüenza. Un período celebrativo de 366 días que fue concedido por el Papa Francisco a la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara con motivo del 850 aniversario de la consagración del templo.

El deán de la Catedral de Sigüenza y principal organizador del programa del Jubileo seguntino, Jesús de las Heras, ha hecho balance del mismo y ha expresado su satisfacción y felicidad por cómo se ha desarrollado: "como es un final feliz, uno no tiene sensación de tristeza, aunque no creo que tarde en aparecer la nostalgia, porque han sido 366 días inolvidables".

En cuanto al número de actos que se han celebrado en torno a este Año Jubilar, De las Heras ha apuntado que "vamos a cerrar prácticamente con unos 280 actos, de los que un 60 por ciento son peregrinaciones, que no sólo han sido de Sigüenza-Guadalajara sino de otras 22 diócesis españolas, es decir un tercio de las diócesis españolas, que es una cantidad muy importante". Además, el deán seguntino ha subrayado la gran cantidad de peregrinos que han acudido durante este año a la Ciudad del Doncel, "no menos de 16.000 peregrinos, una cifra que puede parecer pequeña si la comparamos con el Año Santo Compostelano pero que nos equivocaríamos de su dimensión si no tenemos en cuenta que estamos hablando de Sigüenza, una ciudad de 4.500 habitantes".

Aunque el Año Jubilar de la Catedral de Sigüenza se cierra hoy oficialmente, los actos en su conmemoración se darán por finalizados el próximo sábado 22 de junio con una misa-concierto de acción de gracias. Será a las ocho de la tarde, con música compuesta por Francisco Antonio Corral Escolano, maestro de capilla de la Catedral seguntina en el siglo XIX que, aunque nacido en Zaragoza en 1820, falleció en la Ciudad del Doncel en 1886. Intervendrán en este concierto de clausura el Coro Aula Boreal de Bilbao y la Orquesta Pro-Arte de Madrid.