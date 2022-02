En 30 municipios de Castilla-Mancha no se han registrado casos de contagios por COVID-19 a lo largo de los casi dos años de pandemia que están a punto de cumplirse, superando así las seis olas del virus que se han sucedido hasta ahora. Según datos de la Consejería de Sanidad, se tra

La gran mayoría de esa treintena de municipios castellanomanchegos, hasta 24, pertenecen a Guadalajara y los otros 6 restantes, a Cuenca. Se trata, eso sí, de pueblos con muy pocos habitantes, no superando el de mayor población los 110 vecinos.

(Panorámica de Olmeda de Jadraque)

Sus regidores no atribuyen a ningún motivo especial el haber esquivado al virus hasta ahora, si acaso a la suerte y, sobre todo, al cumplimiento estricto de las medidas de seguridad y de protección entre sus vecinos.

En este sentido, el alcalde de uno de esos pueblos guadalajareños libres de COVID-19, concretamente de Torrubia, Luis César Marco, ha explicado que "como la gente es mayor, se ha preocupado y ha cumplido todo a rajatabla", reconociendo, además, que "en el verano, la gente que ha venido de fuera se ha comportado bastante bien, al igual que cuando vienen de fin de semana, porque como ven que la gente es mayor, tienen respeto para que no les pase nada y han cumplido las normas".

Vista de Torrubia

En cualquier caso, Marco no lanza las campanas al vuelo y ha añadido que prefiere "tocar madera, porque aún seguimos en pandemia".

Alcolea de las Peñas, Alique, Bañuelos, Estriégana, Iniéstola, La Olmeda de Jadraque, Pinilla de Molina, Prádena de Atienza o Santiuste son otros de los más de veinte pueblos de Guadalajara que se han zafado del coronavirus en lo que llevamos de pandemia.

La alcaldesa del último, Victoria Ortega, ha recordado que "durante la primera ola ha habido 20 personas viviendo en el pueblo y, al estar cerca de Guadalajara y de Madrid, tenemos una población que va y viene con mucha asiduidad, semanas o fines de semana".

Por eso, para Ortega, en su localidad han tenido, en primer lugar, "mucha suerte, porque no es una meritocracia, sino una estadística, es decir, tú puedes seguir todas las recomendaciones y aun así tener la mala suerte de contagiarte o no seguir ninguna y tener la buena suerte de no contagiarte".

Pero, en todo caso, tal como ha asegurado, los vecinos de Santiuste "han seguido escrupulosamente todas las recomendaciones sanitarias".

Según datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad, teniendo en cuenta que Castilla-La Mancha tiene 919 municipios, los 30 que se han salvado del COVID-19 desde que comenzara la pandemia representan un 3,26 por ciento de ese total.