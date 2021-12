Un guadalajareño pedaleará 1.000 kilómetros a beneficio del Albergue Betania de Cáritas Diocesana

Pedalear en 8 etapas los 1.000 kilómetros que distan entre Sevilla y Santiago de Compostela es el reto que se ha propuesto el guadalajareño Sergio Fraile, un ciclista aficionado perteneciente al Club Ciclista Humanes. El objetivo de esta gesta deportiva es recaudar fondos que irán destinados íntegramente al Proyecto de Personas Sin Hogar "Betania" de Cáritas Diocesana de Sigüenza-Guadalajara.

Cuando hace un año Sergio se lanzó a hacer cicloturismo con las alforjas cargadas a su montura, descubrió que la aventura viajera a dos ruedas le gustaba mucho, de modo que enseguida se planteó convertir el Camino de Santiago que tenía previsto en un desafío de carácter solidario. Decidir el destino del beneficio del mismo no fue difícil, ya que, según él mismo explica, "como soy cristiano pensé en Cáritas y, tras hablar con su delegada en nuestra Diócesis, Lourdes López, que me explicó todos los proyectos que tienen, me sentí atraído por el proyecto del Albergue Betania que acoge a las personas sin hogar en Guadalajara".

Así, del 4 al 11 de diciembre el ciclista alcarreño recorrerá la conocida "Vía de la Plata, que va desde Sevilla hacia Puebla de Sanabria, donde enlaza con el conocido como Camino sanabrés, que ya va de Puebla de Sanabria, Ourense y hasta Santiago de Compostela, donde se encuentra la tumba del Apóstol".

"Lo he dividido en 8 etapas, de unos 140 kilómetros por cada una, y lo haré coincidiendo con los días del Puente de la Inmaculada Concepción más dos días de vacaciones que me he cogido en el trabajo", ha apuntado.

Las barritas energéticas que llenarán sus alforjas, además de algún que otro café o alimento liviano que pueda tomarse en las diferentes poblaciones que jalonan su camino le aportarán la energía necesaria para continuar con el incesante pedaleo diario. Para dormir y reponer fuerzas, el peregrino rodado ha reservado habitación "en hostales y alojamientos en las paradas de cada etapa".

En cualquier caso, todo el esfuerzo habrá merecido la pena para Sergio Fraile si su reto tiene la respuesta de solidaridad ciudadana que busca. Por eso, antes de dar la primera pedalada no ha dudado en animar a todos sus seguidores a colaborar económicamente patrocinando cualquiera de las etapas. El modo para hacerlo es muy sencillo y consiste en que "voy poniendo fotos y animando a la gente a seguirme por las redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, en @sfrailem, y en mi facebook que es sergiofraile; ahí pondré lo que haga en cada etapa y la gente puede patrocinar cada etapa con un donativo a través del bizum de Cáritas, que es 00868".

El máximo deseo del integrante del Club Ciclista Humanes es "convertir los 1.000 kilómetros del viaje en 1.000 euros para el Albergue Betania de Cáritas".

Desde el Área de Inclusión de Cáritas Diocesana de Sigüenza-Guadalajara el reto de Sergio Fraile ha sido recibido con "muchísima alegría". Para su responsable, María Aguilera, "toda ayuda es poca y bienvenida y estamos super agradecidos a todas las muestras de solidaridad y felices de que haya gente tan generosa que piense, no en nosotros sino en los más necesitados, que son a los que ayudamos".

Según ha señalado Aguilera, el recurso está completo actualmente, ya que "contamos con 35 plazas para personas en situación de sin hogar, para iniciar procesos de recuperación; se cubren todas las necesidades básicas como alojamiento y manutención y ahora mismo estamos llenos".

Además, en las fechas navideñas, en el Centro de Atención a las Personas Sin Hogar "no intentamos romper con la dinámica que llevamos durante el resto del año sino que seguimos con la rutina pero, eso sí, siempre adornando todo un poquito más para vivir estos días tal y como hacemos nosotros en nuestros hogares, porque éste es un hogar más, es el Hogar Betania", ha subrayado.

En este sentido, la responsable de Inclusión de Cáritas Diocesana ha explicado que se preparan para los residentes "menús un poco más elaborados, un poco más especiales, en la cena de Nochebuena, en la comida de Navidad, en la cena de Fin de Año y en la comida de Año Nuevo", por lo que, tal y como ha asegurado, "todo este tipo de donaciones o de gestos colaborativos que recibimos nos vienen fenomenal para poder sufragar todos estos gastos extra que tenemos estos días y para darle continuidad al recurso, que ofrece atención los 365 días durante 24 horas al día".