La guadalajareña Carmen Sánchez Alegre ha escrito un libro sobre el suicidio de su hermano para prevenir otros

A sus 25 años, Carlos, posiblemente, sintió que transitaba por un túnel muy oscuro y demasiado largo, del que la única salida luminosa y reconfortante era la muerte, es decir, pasar a esa dimensión desconocida en la que, probablemente, se imaginaba liberado de toda carga que pesara en su mente y en su corazón.

Por eso, la idea de quitarse la vida se convirtió para este joven guadalajareño en una trágica realidad en el momento en el que saltó por la ventana de su casa precipitándose al vacío hace ya más de 3 años.

Tras el dolor más desgarrador, alimentado por mil y un porqués cargados de sentimiento de culpabilidad y de demasiados “y si...”, su familia ha terminado por aceptar el suicidio del joven Carlos, aunque el recuerdo siga doliendo y además mucho, incluso pese a que nunca vaya a dejar de doler.

Sin embargo, más allá de la superación de esta tragedia familiar, eso sí con ayuda psicológica de profesionales, Carmen Sánchez Alegre se ha resistido a que la muerte de su hermano menor se reduzca a engrosar las preocupantes cifras de suicidio en España y ha escrito un libro titulado “¿Hablamos del suicidio? Una realidad escondida contada a través de una historia real”, publicado por "Universo de Letras".

En él, la autora, por cierto también periodista, comparte valiente y generosamente sus recuerdos y desnuda sus emociones y sentimientos acerca del episodio más doloroso de su vida, acontecido -según relata- en aquel “día que transcurrió con una aparente y perversa normalidad”.

En sus primeras páginas, recuerda que la última vez que lo había visto con vida fue dos días antes, cuando, al haberse dejado las llaves dentro de su piso en Madrid, tuvo que ir a por una copia a casa de Carlitos. La conversación entre ambos fue fugaz porque él estaba con ganas de seguir viendo una película. Sin más.

Fue, para más señas, el día de despedida de España del Mundial de Rusia, partido que se disponía Carmen a ver junto con sus compañeros del gimnasio. Un gimnasio al que, por cierto, nunca más volvió.

Pero este volumen no es para Carmen simplemente el resultado de un terapéutico ejercicio de desahogo mental y emocional sino también el baluarte de una causa con la que pretende prevenir otros casos de suicidio, basándose en la certeza de que “hablar del suicidio correctamente, enseñando que existen otras alternativas,no sólo no tiene efecto llamada sino que es un método de prevención muy efectivo, que es lo que se conoce como Efecto Papageno, cuyo nombre viene de la obra La Flauta Mágica de Mozart, en la que el protagonista, Papageno, se quiere suicidar y, al final, sus amigos le enseñan otras alternativas y le convencen de que no lo haga".

En definitiva, que, tal como ha asegurado la autora alcarreña, “los suicidios son muertes que se pueden evitar”.

En este sentido, ha aprovechado para reclamar "un Plan Nacional de Prevención del Suicidio, que pueda ayudar a que esta información llegue a toda la sociedad y se puedan prevenir todos los suicidios que está habiendo".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

No en vano, según ha apuntado, se trata de "la segunda causa de muerte en España, y la primera entre los jóvenes; cada año se quitan la vida voluntariamente en nuestro país más de 3.500 personas; cifra que, durante la pandemia, ha ascendido a casi 4.000".

"El suicidio es un problema de salud pública muy importante a día de hoy", ha subrayado Carmen Sánchez Alegre, que ha pasado hoy por los micrófonos de Mediodía COPE Guadalajara (escucha la entrevista completa que acompaña esta información).