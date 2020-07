Guadalajara es la provincia de Castilla La Mancha con mayor porcentaje de desempleo derivado de la crisis del Covid-19. De los 18.000 parados provinciales, casi 3.400 son víctimas directas de la pandemia.

Así lo ha indicado el secretario regional de Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha, Paco de la Rosa, en su visita a la sede del sindicato en Guadalajara, dentro de la ronda de reuniones que está manteniendo con sus homólogos provinciales.

COPE GuadalajaraCOPE Guadalajara

De la Rosa ha apuntado que "Guadalajara es, según nuestras estimaciones, la provincia de Castilla-La Mancha con mayor porcentaje de desempleo que viene determinado directamente por la acción devastadora de la pandemia; si la media regional está en torno al 16 por ciento, aquí está en un 23 por ciento".

Cifra que, tal y como ha señalado el titular regional de Comisiones, "nos dice muy a las claras que algunos sectores, y no quiero decir ni mencionar a Transportes y Logística, pero tienen mucho que ver con la precariedad".

COPE GuadalajaraCOPE Guadalajara

Además, según De la Rosa, el teletrabajo está siendo una nueva forma de explotación laboral, ya que "para algunos empresarios es sinónimo de no tener horario, de no tener condiciones laborales, de no tener condiciones salariales y que está teniendo una incidencia superior en las mujeres, porque teletrabajamos en casa mientras cuidamos a nuestros hijos o a nuestros padres".

COPE GuadalajaraCOPE Guadalajara

El representante sindical ha explicado que, aunque la mayoría de los ERTES de la región han servido para sostener la economía, si se utiliza, una vez más, la precariedad laboral para salir de la crisis económica, estaremos abocados a la peor de los últimos 40 años.

Por el contrario, ha recetado el "diálogo social" para lograr la recuperación económica, advirtiendo que "este otoño, es decir, el último trimestre del año y el primer trimestre del año que viene tienen que ser claves para que exista un diálogo muy cercano entre las asociaciones empresariales, entre los sindicatos de clase, CCOO y UGT, y entre las administraciones".

El secretario regional de Comisiones ha reclamado también "unareforma laboral para que el tiempo post-Covid no esté marcado por la precariedad", que es el "primer motivo de indignidad y ausencia de derechos ciudadanos".

Y, por último, ha pedido al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que apueste por la Sanidad Pública y, además de aplaudir a los profesionales sanitarios, los recompense con la recuperación de las condiciones laborales que tenían antes de la crisis de 2008, para que gocen de un empleo digno.