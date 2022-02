Guadalajara es la provincia de la región con menos casos de cáncer, concretamente 544 por cada 100.000 habitantes. Aun con todo, el pasado año se detectaron 1.446 nuevos casos, siendo el más común el colorrectal, seguido por el de próstata y el de mama.

Son datos recogidos en el primer informe de la inequidad en cáncer en nuestro país hecho público por la Asociación Española Contra el Cáncer, que revela las desigualdades que sufren las personas que padecen esta enfermedad a la hora de poder prevenirla y tratarla, dependiendo de la Comunidad Autónoma en la que vivan.

Según la AECC, no todas las personas en nuestro país pueden afrontar el cáncer de la misma manera, ya que influye el lugar donde vivas, la situación socioeconómica y la posibilidad de tener garantizada una atención integral y continuada cuando se detecta la enfermedad.

En este sentido, la presidenta de la Asociación en Guadalajara, Carmen Heredia, ha lamentado que "dependiendo de donde vivas tienes más o menos posibilidades de que te detecten el cáncer más pronto o más tarde", explicando que "si hay prevención dentro del sistema sanitario de tu Comunidad Autónoma, del lugar donde tú vives, es mucho más fácil de atajarlo que si no te han hecho, por ejemplo, un cribado de colon, unas mamografías u otras de las prevenciones que están prefijadas para poder diagnosticar el cáncer a tiempo".

Pero además de las desigualdades en torno a la detección precoz del cáncer, Heredia ha puesto el foco en otras que se producen una vez diagnosticada la enfermedad, que no son otras sino "las desigualdades socioeconómicas, que afectan considerablemente a los pacientes, ya que la atención sociosanitaria es muy importante en los enfermos de cáncer, tanto a nivel anímico como a nivel físico".

En relación a estas descompensaciones de índole socieconómico, el informe de la AECC apunta que, entre gastos directos e indirectos, el cáncer supone un coste de más de 10.000 euros para el 41% de las familias durante la enfermedad. Dato que invita a la reflexión, máxime si se tiene en cuenta que, cada año, casi 30.000 personas diagnosticadas de cáncer se encuentran en situación de vulnerabilidad laboral, ya que bien están en paro, bien son profesionales autónomos o su salario se sitúa por debajo del Salario Mínimo Interprofesional.

Estas diferencias se hacen incluso palpables por razón de género, puesto que existe un mayor porcentaje de mujeres con cáncer que padecen malestar psicológico significativo (45%) que hombres (27%). Sin olvidar también que unas 50.000 personas a las que cada año se les detecta un cáncer viven solas.

Aun con todo, la presidenta de la AECC en Guadalajara, ha señalado que, en cuanto a prevención se refiere, "Castilla-La Mancha tiene todos los programas que están prefijados por la Asociación Española Contra el Cáncer como idóneos para detectarlo previamente".

En cuanto al menor número de casos de cáncer que tiene Guadalajara en comparación con las demás provincias castellanomanchegas, Heredia ha subrayado que se debe en buena parte al "trabajo que se hace tanto desde la Asociación como desde el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, SESCAM", destacando el dato de que la AECC de Guadalajara dispone de "cuatro psicooncólogas que trabajan a favor de los ciudadanos y de los vecinos de la provincia de Guadalajara y se trata del mayor número de toda Castilla-La Mancha, cosa que influye mucho en la concienciación".

Además, tal como ha añadido, "parte del trabajo de una de esas cuatro psicooncólogas está dirigido a la prevención del tabaco", porque no hay que olvidar que "el humo perjudica al cáncer, especialmente al cáncer de pulmón, y el hecho de hacer campañas para dejar de fumar o para que se cumpla la normativa vigente en los lugares públicos también es muy importante".

No en vano, el citado informe de la AECC denuncia que el 42% de las Comunidades Autónomas no protege a la población del humo del tabaco y no aplican normativas en espacios públicos. De hecho, el 43% de losmenores de 12 años están expuestos al humo en esos espacios públicos.

Por todo ello, "desde la Asociación Española Contra el Cáncer se pide un Pacto por el cáncer, que se invierta en los cánceres en los que se ha invertido mucho menos", ha advertido Carmen Heredia, asegurando que "los cánceres en los que más se ha invertido es en los que presentan mejores tasas de vida", mientras que "en los que menos se ha invertido, como el de páncreas, el pronóstico es diferente".

Finalmente, la presidenta de la AECC en Guadalajara ha resaltado que toda la atención que presta su organización "es absolutamente gratuita" y que también ofrece "atención socieconómica a las personas que lo necesitan".