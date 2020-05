¿Qué se podrá hacer en la ciudad de Guadalajara en Fase 2? El alcalde, Alberto Rojo, ha avanzado los espacios que se abrirán en la capital, en el caso de que Guadalajara entre en la segunda fase de desescalada el próximo lunes 25 de mayo.

Tal y como ha adelantado, abrirán sus puertas para la práctica deportiva de forma ordenada, la Finca de Castillejos y, con cita previa, el gimnasio del Palacio Multiusos, que, según ha explicado, a lo largo de estos meses en los que ha permanecido cerrado ha sido remozado y mejor adaptado a las necesidades del entrenamiento de los deportistas locales.

Con respecto al Registro municipal, el primer edil capitalino ha señalado las medidas que se van a aplicar, ya desde esta semana, debido a las numerosas demandas que está recibiendo relacionadas con el padrón municipal: "esta semana, miércoles y jueves, abrirá con cita previa para asuntos relacionados con el Padrón, pero no este viernes, ya que es Santa Rita, y a partir del lunes, con la previsión de Fase 2, las oficinas del Registro, ubicadas en la casa consistorial y en el CMI, Centro Municipal Integrado Eduardo Guitián, abrirán sólo sus puertas para trámites necesarios, con cita previa".

También con cita previa, se reabrirán espacios sociales, como el Cuartel del Henares, el CMI y los centros sociales de Calle Cifuentes y Los Valles.

Pero además, tal y como ha asegurado el alcalde, se pase o no de fase, "el cementerio abrirá el próximo lunes; si es en Fase 2, con horario de mañana y de tarde y con aforo máximo de hasta 50 personas en todo su recinto, y si es en Fase 1, con otro tipo de instrucciones, que ya detallaríamos".

En cuanto a los monumentos, la Capilla Luis de Lucena, la Iglesia del Fuerte de San Francisco y La Cotilla, se podrán visitar en la nueva fase, de viernes a domingo, en sus horarios habituales.

En cualquier caso, Alberto Rojo ha lanzado un mensaje tranquilizador con respecto al uso de los diferentes espacios que retomen su actividad con el cambio de fase de desescalada, ya que "todos los espacios municipales han sido o están siendo adaptados, cuentan con elementos de protección para empleados, empleadas y público en general y, además, el Ayuntamiento cuenta con un plan de reincorporaicón progresivo de su personal, primando actualmente la opción del teletrabajo y postergando a la Fase 3 el inicio de actividades que concentren a mayor número de público".

Finalmente, el primer edil de la capital ha apuntado que han sido 30 las denuncias interpuestas por la Policía Local durante la pasada semana, "de las que 21 han sido por reuniones en la calle con más personas de las permitidas, 4 relacionadas con terrazas, 4 por incumplir las distancia de seguridad en las terrazas y 1, el pasado sábado, en el mercadillo". El total de denuncias interpuestas desde que se decretó el Estado de Alarma asciende a 1.065.

Y, por cierto, en relación a la información vertida en redes sociales sobre la suspensión de las Ferias y Fiestas, Rojo la ha desmentido categóricamente, asegurando que es una fake news, y ha explicado que, aunque se trata de una "decisión de envergadura" a la que hay que aplicar el "sentido común" y la prudencia, no es una prioridad en este momento. Aun con todo, ha advertido de que, a 4 meses vista, todo parece indicar que no se permitirán aglomeraciones de público, por lo que, en todo caso, las fiestas capitalinas de este año no serán como las celebradas hasta ahora.