Guadalajara: encuentros en la tercera fase

Guadalajara se acerca a la nueva normalidad. Y es que, nuestra provincia ha entrado hoy mismo, lunes 8 de junio, en Fase 3.

Por eso, hemos salido con nuestros micrófonos a la calle para sonder las reacciones entre los vecinos y vecinas de la capital alcarreña ante el nuevo avance en la desescalada. Un avance que, en líneas generales, no parece convencer demasiado a los guadalajareños que han colaborado en nuestra encuesta, especialmente en lo que se refiere a la movilidad entre territorios, ya que lo que se reclama claramente en nuestras calles es poder hacerlo a la vecina Comunidad de Madrid, sobre todo a los centros comerciales más cercanos, como son los de Alcalá de Henares.

De esta manera, hay quienes consideran una incohencia el hecho de "que no puedes acceder a Alcalá que lo tienes aquí cerca y sí que puedes irte a Cuenca" o, tal y como ha apuntado otro entrevistado, está "fatal que, estando Guadalajara en Fase 3, no se pueda pasar a la zona de la Comunidad de Madrid". Incluso hay quien ha opinado de forma directa y contundente que "pasar a Fase 3 me parece una tontería, la verdad, porque no se puede ir a Madrid, por ejemplo, que es lo que más nos interesa y, además, se está tomando todo como una risa, al fin y al cabo, porque la gente se lo pasa todo por el forro, hablando en plata, y está haciendo lo que quiere, así que a esto no le veo ya ni pies ni cabeza".

La apertura de locales de ocio nocturno y, por el contrario, el mantenimiento del cierre de los centros educativos es un motivo más para el desconcierto entre la población, ya que, según ha comentado una de las encuestadas "a mí lo que no me parece normal es que se puedan entrar en los bares y que no se abran los colegios, porque, aunque puedo entender que los colegios deben implantar muchas medidas de seguridad, lo cierto es que también las han tenido que implantar los bares, entonces resulta todo contradictorio".

En este sentido, otra de las vecinas consultadas por los micrófonos de COPE Guadalajara ha señalado que, a pesar de que el cambio de Fase 3 beneficiará "a la economía nocturna, cosa que me parece muy bien porque todo el mundo tiene que vivir, también me pregunto si es imprescindible que la gente beba y se emborrache por la noche y que, por el contrario, no puedas ir a ver a un familiar en la Comunidad de Madrid". En este sentido, ha abundado otro de nuestros colaboradores callejeros, argumentando que "el factor lícor, como todos sabemos, lleva a otras cosas y es cuando van a llegar los problemas".

Pero además todavía quedan ciudadanos que expresan su temor a tanta movilidad y apertura, señalando "que no se debía de dejar pasar a muchos sitios, sobre todo a Madrid y a sitios lejanos; cuanto menos nos movamos, mejor".

Mientras tanto, los establecimientos hosteleros de Guadalajara se van llenando y en algunos casos, las distancias interpersonales, brillan por su ausencia. El uso de la mascarilla es generalizado, aunque para consumir, desaparece, dejando los rostros al descubierto.