Guadalajara se convierte hasta el 18 de junio en centro de diagnóstico y debate nacional de tres cánceres

El Hospital Universitario de Guadalajara, dependiente del SESCAM, se convierte desde hoy hasta el viernes 18 de junio en referente nacional en la divulgación y actualización de conocimientos relativos a tres patologías oncológicas. Y es que su Servicio de Oncología Médica ha organizado la XI Reunión Nacional de Cáncer de Próstata, Renal y de Vejiga, que se desarrollará a nivel telemático por la pandemia.

En Mediodía COPE Guadalajara, el Jefe de dicho servicio guadalajareño, Javier Cassinello, ha expresado su satisfacción por haber logrado sacar adelante en estas circunstancias esta cita que "reúne a más de 35 ponentes y moderadores de toda España, incluso del Hospital de Nueva York, de Harvard, porque coordinar todas las mesas de los tres tumores ha sido un trabajo importante".

"Son tres días complicados en los que tenemos que hacer un sudoku de televisión entre todos, sacar material pregrabado, en directo...", ha añadido jocosamente.

(Javier Cassinello, Jefe Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario de Guadalajara. Fotografía de J. Javier Ramos González/SESCAM)

En cualquier caso, la celebración, aunque sea virtualmente, de este décimo-primer encuentro de expertos oncológicos constituye "un hito" para el Hospital de Guadalajara, "máxime cuando se trata de reuniones bienales, lo que significa que cumplimos 20 años desde aquel primer encuentro que tuvimos en el año 2001".

Un lapso de tiempo en el que la realidad diagnóstica y terapéutica de los tres tumores protagonistas de la reunión que hoy da comienzo ha experimentado un giro radical.

Como prueba de ello, el doctor Cassinello ha recordado cómo cuando, en 2001, "empezamos a trabajar aquí, en Oncología Médica, el cáncer de próstata se operaba, se daban hormonas y poco más, porque no había quimioterapia ni medicina de innovación; el cáncer renal ni siquiera lo veían los oncólogos porque eran tumores avanzados en los que no podíamos hacer prácticamente nada, ya que no había drogas ni tampoco innovación, y el de vejiga era un cáncer de mal pronóstico, para el que solamente teníamos la quimioterapia y poco más".

Sin embargo, a pesar de que se trata de tres tumores de cada vez mayor incidencia entre la población debido al aumento de la esperanza de vida y a las mejoras en el diagnóstico, presentan en la actualidad una gran curabilidad, gracias a los avances en su detección y tratamiento.

Así, según ha explicado el Jefe de Oncología de Guadalajara, actualmente "para el cáncer de próstata tenemos fármacos nuevos; quimioterapia potente; emisores de partículas alfa y partículas beta, que son partículas de helio y electrones; tenemos medicina personalizada en función de biomarcadores de cada tumor, de cada paciente; tenemos la opción de incorporar el PET, una cosa que se llama la teragnosis, que mezcla el diagnóstico y el tratamiento".

En cuanto a las actuales terapias contra el cáncer renal, ha apuntado "la inmunoterapia que ha cambiado radicalmente el panorama terapéutico de ese tumor y ahora podemos decir que cronificamos la enfermedad de una manera clarísima", mientras que para el diagnóstico y tratamiento del cáncer de vejiga, "la inmuno también está aquí para quedarse y, además, se han incorporado otros fármacos con biomarcadores predictivos que podemos introducir, y, por último, unos fármacos que son como anticuerpos conjugados muy eficaces".

En definitiva, la XI Reunión Nacional de Cáncer de Próstata, Renal y de Vejiga organizada por el Servicio de Oncología Médica guadalajareño abordará todos los aspectos y cambios que se han dado en esta área desde el punto de vista del diagnóstico y de las terapias. De hecho, tal y como ha subrayado el Jefe del mismo "Guadalajara se convierte en estos tres días en el centro de diagnóstico, de conceptos educativos, con muchos ponentes en España y también del extranjero".

Por otro lado, en relación a cómo está afectando la pandemia a sus consultas y, por tanto, a los pacientes oncológicos, Javier Cassinello ha asegurado que"desde el punto de vista terapéutico, nosotros no hemos cedido ni un milímetro en nuestra ambiciones terapéuticas con ningún tumor", aunque ha admitido que "en ocasiones, los recursos que se han dirigido al COVID-19 lógicamente han retrasado en parte ciertas aproximaciones terapéuticas a muchos tumores, pero todos los oncólogos médicos hemos apostado por un tratamiento prácticamente al cien por cien, ciertamente procurando que los pacientes no pasasen mucho tiempo en el hospital, tendiendo a un tratamiento oral mejor que el intravenoso cuando había alternativas".

En este sentido, el doctor Cassinello ha querido dejar muy claro que "a pesar de que superemos la pandemia del Covid, la pandemia tumoral continúa y hay que seguir luchando y apostando por el mejor tratamiento que podamos aportar a los pacientes".