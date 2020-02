Con motivo de la conmemoración del "Día Internacional de la Mujer", el Ayuntamiento de Guadalajara ha organizado para el próximo 6 de marzo el concierto gratuito "Somos Mujeres". El espectáculo, que será interpretado por la Orquesta y Coro "Ciudad de Guadalajara", combinará tres disciplinas, poesía, música y canto, en clave absolutamente femenina. Así lo ha anunciado la directora de la agrupación musical alcarreña, Elisa Gómez, que ha explicado que "Somos Mujeres estará en su totalidad protagonizado y dirigido por mujeres, desde la propia ilustración que aparece en el cartel del evento, hasta todas las disciplinas artísticas que van a tener presencia en él estarán interpretadas y dirigidas por mujeres".

El concierto, que se ofrecerá en el Teatro Auditorio Buero Vallejo de la capital, tiene como objetivo recordar la lucha de la mujer por la igualdad a lo largo de la historia y lanzar un mensaje de sensibilización a toda la ciudadanía en defensa de la misma y de los derechos femeninos en la sociedad actual. No en vano, según la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Guadalajara, Sara Simón, con la organización de este tipo de eventos se pretende "poner de manifiesto y darle valor a todas estas actividades que se van a hacer en concienciación en torno al 8 de marzo, para lanzar un mensaje fundamental, porque no podemos bajar la guardia y no podemos tolerar los mensajes y las propuestas claramente machistas lanzadas desde los sectores de la sociedad más extrema" y ha subrayado que sus líneas de acción pasan por "no dar ni un paso atrás en derechos y la defensa a ultranza de la igualdad".

Además, Simón ha explicado que "Somos Mujeres" hará referencia al empoderamiento de la mujer y reivindicará la necesaria visibilidad que merecen las mujeres artistas.

En cuanto a la movilización ciudadana del 8 de marzo, la edil capitalina ha garantizado que el Equipo de Gobierno no la contraprogramará, incluso participará de ella en las calles. Además, se intalarán pancartas en el Balcón consistorial y en la Plaza de Santo Domingo.