Guadalajara acoge el estreno nacional de "Los locos de Valencia" de Escarramán Teatro

El Teatro Moderno de Guadalajara es el escenario que Escarramán Teatro ha elegido para estrenar en España su útlimo montaje, "Los locos de Valencia". Será a las ocho de la tarde de mañana miércoles 19 de junio cuando la compañía alcarreña suba a las tablas su particular adaptación de esta obra de juventud de Lope de Vega.

Bajo la versión y dirección de José Luis Matienzo, cinco actores encarnarán a los personajes que habitan el Hospital de locos de la capital valenciana, un microcosmos al que el propio autor del Siglo de Oro se asomó durante su estancia en la capital valenciana entre 1589 y 1590 y que, después, le inspiró para retratar, por primera vez en el teatro español, la locura de amor, que no deja de ser uno de sus temas recurrentes a lo largo de su trayectoria literaria. De una manera ingeniosa y divertida, Lope de Vega construye el enredo amoroso en un ambiente tan especial como el de un manicomio. La intriga, lejos de las habituales comedias de capa y espada de la época, tiene un carácter burlesco próximo a la farsa, en la que los personajes huyen de la realidad exterior que les amenaza y encuentran su escenario de "loco enamoramiento" en el ámbito de un manicomio.

Y es que, tal y como afirma con rotundidad el director de Escarramán Teatro, José Luis Matienzo, "si algo tiene el amor, es que es loco; no es racional, no es consecuente, no es lógico, no es coherente, ya que es una locura que no pasa por el cerebro, sino que sale del corazón y por cada poro de la piel sale agrediendo a la lógica establecida".

El estreno de mañana incluirá música en directo, especialmente compuesta para la representación, y baile, a cargo del Grupo de Baile GUCDE, Grupo Universitario Complutense de Danza Española, que no sólo actuará durante la obra, sino antes de su inicio, a las puertas del Teatro Moderno, para ambientar la entrada del público a la sala.