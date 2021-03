En el marco de la Semana Mundial del Glaucoma, que se desarrolla del 8 al 14 de marzo, hoy 12 de marzo se celebra el Día Mundial de esta enfermedad que, según la Organización Mundial de la Salud, OMS, ostenta el segundo puesto como causa de ceguera.

Según la Asociación de Glaucoma para Afectados y Familiares, AGAF, esta patología, que causa daño en el nervio óptico como consecuencia en muchos casos de una presión intraocular elevada, afecta a más de un millón de personas en España y a unas 44.949 en Castilla-La Mancha, de las que 8.679 pertenecen a Guadalajara. Sin embargo, el peor dato es que, de estos casi 45.000 afectados por glaucoma en la región más de la mitad no saben que padecen la enfermedad, así como les ocurre a 2.893 personas en el caso de nuestra provincia.

Y es que, el glaucoma, conocido de hecho como "ceguera silenciosa", es, tal y como ha advertido la presidenta de AGAF en Guadalajara, Delfina Balonga, una enfermedad asintomática en sus primeras fases, por lo que "muchas personas no son diagnosticadas porque no saben realmente que la tienen, entonces no van a revisiones oculares, y a veces lo peor del glaucoma es que cuando ya se nota es demasiado tarde porque ya es irreversible".

En este sentido, Balonga ha explicado que cuando la enfermedad se manifiesta "empiezas a notar alguna mancha, no poder enfocar bien, normalmente en la periferia del ojo aunque a veces puede ser en el centro, y hasta que vas al médico, es posible que esa visión que has perdido ya no la recuperes".

El diagnóstico precoz del glaucoma es, por tanto, fundamental para evitar que la pérdida de visión sea muy elevada, hasta el punto de que desde AGAF señalan que "podría evitar la ceguera en el 95% de los casos, pues podría tratarse rápidamente, evitar daños adicionales y frenar su desarrollo".

Precisamente, para que exista una detección precoz de la enfermedad, la representante de la asociación en la provincia ha recomendado que, en caso de que una persona cumpla cualquiera de los factores de riesgo que abocan más fácilmente a padecer esta patología, que son "tener antecedentes familiares; tener hipertensión arterial, tener diabetes estar en tratamiento con ansiolíticos o corticoides", acuda al oftalmólogo a hacerse revisiones oculares, con una frecuencia de "cada dos años cuando tiene 40 años, y según va haciéndose mayor, una vez al año".

"Cuando hay tensión ocular y todavía no hay degeneración del nervio óptico, se prescriben gotas porque bajan la tensión intraocular pero si no hay tensión intraocular y no hay degeneración óptica ni síntoma alguno que denote que tienes glaucoma no hay ninguna prevención posible más que ir al médico y que mire el nervio óptico" - ha aclarado.

En definitiva que, tal y como ha subrayado Delfina Balonga, el mejor mensaje en este Día Mundial del Glaucoma es "controlarnos y, sobre todo, seguir los tratamientos que nos pongan los médicos, porque hay personas a las que les prescriben gotas y no les dan importancia y no se las ponen porque no ven que mejoren ostensiblemente pero no se dan cuenta de que las gotas lo que están haciendo es abrir el canal de drenaje y evitando que se pierdan más fibras ópticas".