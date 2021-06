Gema Martínez (vecina de Horche): "De un tiempo a esta parte, los okupas se dedican a robar y a pegar a niños"

En Mediodía COPE Guadalajara nos hemos acercado a Horche, un bello pueblo alcarreño cuyos vecinos llevan ocho años padeciendo la okupación ilegal, hasta llegar al punto de que, con una población de 3.000 habitantes, ya cuenta con más de 50 viviendas ocupadas. Las primeras fueron las ubicadas en un bloque conocido como "Las 3.000", propiedad de la entidad bancaria La Caixa, pero, a lo largo de estos años se ha producido un "efecto llamada" que ha provocado que estos inquilinos ilegales hayan ido usurpando otros viviendas del pueblo.

Así nos lo ha contado Gema Martínez, vecina horchana y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Vecinal "Defiende Horche", creada para luchar contra esta situación que ha roto el clima de buena convivencia y de seguridad en el municipio.

"Muchos de los okupas llevan ocho años, pero antes de Navidad, sobre octubre o noviembre, se ha producido como un efecto llamada; se están vendiendo llaves, que salen en milanuncios, en wallapop, publicitando que te venden la habitación con luz, y ahora hay dos edificios ocupados", ha explicado.

Ambos edificios son propiedad La Caixa, pero, tal y como ha añadido, en un principio "eran alquileres sociales, pero los alquileres sociales se acabaron y se quedaron, y los que no se han quedado, da igual porque han vendido el piso, las llaves del piso, y ha venido gente nueva".

Precisamente, la llegada de nuevos okupas más conflictivos ha tenido como consecuencia que el problema, antes localizado, haya saltado al resto del pueblo. Y es que, según Gema Martínez, aunque "antes no se metían con la gente del pueblo, sino entre ellos, y ahora se ha convertido en un problema gordo para todo el pueblo".

De hecho, ella, que es madre de una hija de 8 años y de un hijo de 13, ha confesado tener miedo cuando éste sale a la calle, porque "desde un tiempo a esta parte, los okupas se han dedicado a robar y a pegar a niños; hay denuncias de eso".

Como muestra, ha apuntado el caso de una agresión sufrida por unos amigos de su hijo, "en la Calle San Roque, es decir un sitio super concurrido, a las siete de la tarde", cuando un grupo de okupas "llegaron, les pidieron los móviles y, cuando se negaron, dieron a un niño un puñetazo, a otro le empujaron y se fueron corriendo con los móviles".

Para Gema Martínez la responsabilidad de esta situación es de la entidad bancaria propietaria de las viviendas ocupadas, La Caixa, que "es la que debería hacer algo y no lo hace; siendo su única respuesta que todo está judicializado y hasta que no salga sentencia no pueden hacer nada". Una inacción por parte del banco que impide frenar, cuanto menos erradicar la ocupación, ya que "cuando llega una orden de desalojo, como tiene un preaviso, cuando ellos saben que va a llegar, se cambian de piso y esa orden ya no vale", ha explicado.

Aun con todo, esta vecina de Horche ha querido agradecer a su Ayuntamiento el apoyo que les está prestando, porque "está colaborando y nos está ayudando en todo". Un agradecimiento que hace extensivo a la Guardia Civil que, tal y como ha señalado "de un tiempo a esta parte, que ha visto que esto se está desbordando, está viniendo muchísimo más, hace muchísimos más controles y en cuanto avisamos de algo raro vienen".

(Horche. Camino de Lupiana. Fotografía de Ángela Hornero Calvo)

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Pero si el temor y la sensación de inseguridad se ha apoderado de cualquiera de los vecinos del pueblo, cuánto más de aquéllos que conviven estrechamente con los okupas. Es el caso de Inma (ha preferido no desvelar su apellido), cuya familia se vio obligada, por miedo, a abandonar una vivienda de su propiedad en uno de los edificios ocupados.

"Yo estuve viviendo durante unos siete años, de los que los tres primeros estuvimos fenomenal, hasta que un día la entidad bancaria de La Caixa las hizo viviendas de alquiler social, cuyos alquileres, por lo que sé, pagaron al principio durante unos meses, pero luego ya empezaron a ocupar y, a partir de ahí, ha llegado la situación en la que estamos", ha relatado Inma.

Esta segunda vecina también ha señalado como punto de inicio del problema a "la llegada a vivir de gente más conflictiva", aunque ha reconocido que antes también se producían incidentes e intentos de robo que ella misma sufrió, porque "se conectaban a la luz del portal y así la luz les salía gratis; yo tengo denuncias por haberse enganchado a nuestro contador y luego nos han llegado las facturas; nos han forzado cerraduras, incluso en uno de nuestros trasteros me hicieron en el techo una especie de butrón y se colaron y nos quitaron unas cuantas cosas".

En definitiva, Inma y su familia, lejos de encontrarse a gusto en aquella vivienda, empezaron a sentir "miedo" y decidieron irse.

Sin embargo, tras la huida, la actual preocupación de esta vecina exiliada es el estado de la vivienda que tuvo que abandonar, en la que, de hecho, "hemos tenido que poner alarma; hace poco estuvimos sacando agua porque se nos empezó a inundar, porque atascan los desagües y, de hecho, cuando fue a limpiarlos el ayuntamiento, se encontraban pañales, camisetas, ¡hasta fregonas!, así que el piso estaba medio inundado".

Como su casa, el conjunto del edificio ocupado ha pasado de lucir un aspecto flamante a convertirse en un inmueble prácticamente ruinoso. Tal y como ha recordado Inma, "era un edificio a estrenar en el 2009 y ahora está que da pena: rompen todo, abren todo, tiradores de puertas, las paredes pintadas, hasta el punto de que hay pisos en los que tapiaron para que dejasen de ocupar y han roto la tapia hasta la mitad y por el hueco echan bolsas de basura y mil cosas".

Para Inma la solución a la ocupación ilegal pasaría por "que cambiasen las leyes, porque no están bien y les favorecen a los okupas en muchísimas cosas, entonces a la hora de intentar sacarles de las casas lo tenemos muy difícil y las veces que he denunciado y he hablado con la Guardia Civil me han dicho que con esas leyes tampoco pueden hacer mucho más".

"Quizás, esto dejaría de pasar o se cambiarían las leyes, si ocupasen las propiedades de los altos cargos de este país", ha sentenciado con no poca ironía.

No es de extrañar, por tanto, que los vecinos de la localidad horchana, aglutinados en la Asociación "Defiende Horche", no cejen en su empeño de hacer visible la preocupante situación que sufren, agudizada en los últimos años, y de pedir apoyo a las administraciones y a la Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado para frenar y, en última instancia, terminar con la okupación ilegal que ha roto la seguridad ciudadana y la buena convivencia de su municipio. Con este objetivo, han organizado, con todas las medidas de seguridad contra el COVID-19, una manifestación el próximo sábado 26 de junio, para, según ha indicado el presidente del colectivo vecinal horchano, Fernando García, "que se entere todo el mundo de que el pueblo está harto y que estamos todos unidos frente a este problema que hay que solucionar porque así no podemos seguir; ya hemos aguantado todo lo que teníamos que aguantar y esto es insostenible".

García ha animado a participar en ella "a todo el mundo que quiera, que haya sufrido o esté sufriendo una situación parecida, porque al final la ocupación ilegal es un problema para toda España".

La manifestación recorrerá el pueblo de Horche, desde su salida a las 19:00 horas desde la Ermita de la Virgen de la Soledad hasta la Plaza Mayor, atravesando antes el Paseo de la Virgen y Calle San Roque.