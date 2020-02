Tras la primera reunión la pasada semana de la Mesa Regional del Agua, el diputado regional socialista, Francisco Pérez Torrecilla, ha expresado su confianza en que este organismo del que él mismo forma parte sirva para cambiar la política de trasvases actual y se ha referido a él como "Mesa de la esperanza y de la unidad", a pesar de que, tal y como ha confesado, los trasvases continuarán siempre, aunque de manera diferente, es decir con la pretensión de que se pueda derivar agua para consumo urbano y no para regadíos.

En cuanto a la situación actual de los embalses de Cabecera, Pérez Torrecilla ha manifestado que "el panorama no es tan feo como lo era; es verdad que estas lluvias han aumentado considerablemente los niveles de Entrepeñas y Buendía hasta estar actualmente, si no me equivoco, por encima del 25 por ciento, pero claro, estamos en Nivel 2 y ya da igual que se reúna la Comisión de Explotación o no, porque al final lo único que va a hacer es certificar que se pueden trasvasar obligatoriamente la cantidad de 38 hectómetros cúbicos" y ha advertido de que, "si no sigue lloviendo de la forma que lo está haciendo o tenemos una primavera más o menos normal, pues volverá a dejar los embalses esquilmados para este verano".

COPE Guadalajara

Recordamos que, según los datos aportados por la Confederación Hidrográfica del Tajo, los pantanos de Entrepeñas y Buendía han aumentado 21,68 hectómetros cúbicos durante la pasada semana y almacenan actualmente un total de 622,94, lo que supone el 24,73 por ciento de su capacidad, que se sitúa en 2.518 hectómetros cúbicos. Mientras que Entrepeñas ha crecido 15 hectómetros en los últimos siete días y embalsa 325,18 de los 813 que puede contener, Buendía ha aumentado 6,68, llegando hasta los 297,76 hectómetros cúbicos de los 1.705 que puede albergar en su totalidad.