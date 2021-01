La Finca "El Maquilón", entre Estremera y Almoguera, criadora del hierro de ElUno, ha quedado arrasada por la borrasca "Filomena" y las heladas de estos días, dejándola convertida en un auténtico cementerio de animales congelados.

Tal y como nos ha relatado su dueño, José María López, entre la desolación y la impotencia, han muerto "más de cien, porque aún no sé cuántos quedarán entre la nieve y el hielo".

La mayoría de las reses muertas son "vacas, toros y becerritos", pero lo peor es que, según ha explicado, "he perdido genética de familias enteras de vacas, porque normalmente se suelen tener dos ó tres vacas de la misma familia y a mí se me han muerto la madre, la hija o dos hemanas; también se me han muerto dos becerras de una vaca vieja, así que he perdido cuatro o cinco familias, que en una ganadería es mucho de cara a poder continuar en el futuro con ello, con la consanguinidad que llevan estos animales tan delicados".

En esta finca de unas 220 hectáreas a orillas del Tajo, los termómetros han llegado a marcar durante el temporal hasta 22 grados bajo cero. Temperaturas que han provocado que los 50 centímetros de nieve caídos con la borrasca se hayan convertido, con el desplome del mercurio, en una gruesa capa de hielo que, tal y como ha señalado López, "pasas con los tractores y con la maquinaria por encima y el hielo no se rompe y, claro, los animales, ya desde hace prácticamente 14 ó 15 días, viven en un frigorífico y, según nos han dicho los veterinarios que han venido, se les congelan los riñones, los órganos, cogen neumonía, lo que es una hipotermia".

Y, aunque a los 1.500 animales que tiene aproximadamente El Maquilón no les ha faltado alimento durante el temporal, ya que "gracias a Dios, tengo dos o tres tractores aquí en la finca y somos cuatro trabajando y les hemos podido echar todos los días de comer", lo cierto es que "los comederos desaparecieron bajo la nieve y luego bajo el hielo y hemos tenido que picarlos para limpiarlos, porque ni se veía por dónde estaban".

No es de extrañar por tanto que nuestro ganadero rehúse echar cuentas, pero ha calculado que las pérdidas "pueden llegar hasta los 400.000 euros, aunque depende de lo que se les quiera valorar, porque lo que es verdad es que los toros valen el precio de carne, y es un precio ridículo".

Y es que las consecuencias devastadoras de Filomena y las temperaturas gélidas no son el único factor que ha llevado al borde de la extinción a esta ganadería famosa por su galáctica parada de cabestros en San Fermín."Estamos sufriendo una situación ruinosa y de desamparo político, porque después de la pandemia nos han suspendido los festejos, nos han cerrado el negocio, tengo todo paralizado; llevo ya año y medio sin tener ningún ingreso porque las temporadas taurinas son de primavera-verano y claro el año pasado no hubo y ahora estamos en invierno, así que esto es una catástrofe", ha lamentado José María.

Una situación que, tal y como ha confesado, le ha llevado a contraer "muchísimas deudas: debo al del pienso, al de la paja, porque, para que te hagas una idea, vengo gastando unos entre 50.000 y 60.000 euros mensuales en alimentar y mantener a los animales" y a depender de la ayuda de su familia y sus amigos, "vamos que vivo como aquel que dice de la caridad de las personas que me quieren ayudar; es un negocio el que tengo pequeño, familiar, mi padre falleció además este año y me he quedado solo con ello, así que, hasta día de hoy, y llevo más de 30 años, nunca habia tenido problemas, pero te encuentras con todas estas cosas y, la verdad, es un palo muy duro".

Por eso, el titular de la divisa alcarreña no ha dudado en reclamar ayudas de las administraciones, argumentando que "igual que se le ayuda al sector porcino, se nos tendría que ayudar a los ganaderos de toros bravos, porque el día que todo esto pase y quieran que haya toros, si desaparezco yo y mis compañeros, ¿dónde van a ir a comprar los toros?".

Sin embargo, tal y como ha subrayado este autónomo del mundo del toro,"al sector taurino nos han dado cero euros en Castilla-La Mancha y es que ni siquiera nos ha recibido el señor García Page".