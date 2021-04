Con la entrada de Janssen en el proceso de vacunación español contra el COVID-19, en Herrera en COPE Guadalajara hemos contado con la voz de un experto para despejar algunos de los interrogantes sobre la seguridad del antídoto de la filial de Johnson&Johnson: el Doctor en Farmacia, afincado en Guadalajara, Fernando Laborda.

Laborda ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía asegurando que "debemos estar tranquilos y seguros", tomando como base la evidencia de que "en EEUU, la han utilizado 7 millones de vacunados y ha habido 8 casos de personas con trombos, de los cuales sólo una ha fallecido, por lo que creo que esto es una casuística muy pequeña".

"El riesgo cero no existe en la vida y el riesgo de que la vacuna te produzca un trombo es bajísimo, así que creo que los beneficios son muy, muy superiores a los problemas que podrían surgir, máxime en España y en Europa, donde no andamos muy sobrados de vacunas", ha añadido.

Aun con todo, el también catedrático emérito de Microbiología de la Universidad de Alcalá ha advertido que "tanto con Janssen como con AstraZeneca, cinco días después de vacunarse empieza una sintomatología muy clara, con dolores de cabeza intensos, de piernas, visión borrosa, falta de respiración... y si se demuestra que esa persona está produciendo un trombo, hay un tratamiento, con una cantidad elevada de inmunoglobulinas y con un anticoagulante que sea distinto de la heparina, por lo tanto, creo que se ha creado una problemática donde no la había que tener".

Con respecto a la posibilidad de que aquellas personas que, habiendo sido vacunadas en su primera dosis con AstraZeneca, por temor a recibir la segunda dosis de esta farmacéutica completen su vacunación con otra marca, ha expresado su oposición a que se ponga una segunda dosis de otro tipo de vacuna, ya que -ha apuntado- "en España se están realizando estudios para ver qué ocurre si se pone una segunda dosis de una vacuna distinta y, por tanto, si aún no existe evidencia científica de que esto vaya a ir bien, no debe hacerse", señalando que, en esos casos, sería preferible "dejarles sin otro tipo de vacuna, es decir dejarles tal cual; que es un poco lo que se ha hecho en Inglaterra, dejarles con una sola dosis y así tienen un cierto nivel de protección ya bastante elevado y luego ya veremos a ver".

En cualquier caso, Fernando Laborda ha aconsejado a aquellas personas que ya están vacunadas con la primera dosis de AstraZeneca y no han tenido problemas que se pongan la segunda dosis con absoluta tranquilidad, ya que tal y como ha explicado, "como el problema que se plantea con este tema de las trombosis tiene que ver con una enfermedad autoinmune, si inmunitariamente ya no le ha pasado con la primera dosis, no le va a pasar con la segunda".

Finalmente, en relación a las recientes declaraciones del CEO de la farmacéutica estadounidense Pfizer, Albert Boula, en las que habla de la probabilidad de que las personas que hayan recibido esta vacuna puedan necesitar una tercera dosis de recuerdo 12 meses después de conseguir la inmunización tras el segundo pinchazo, Laborda ha considerado que "no debemos fiarnos de lo que diga el laboratorio, sino de lo que digan las autoridades competentes".

Sin embargo, ha admitido que "posiblemente dentro de 2 ó 3 años haya que poner una vacunación de recuerdo, sobre todo porque no se sabe muy bien lo que va a durar la inmunidad que ahora adquirimos con las vacunas y también porque no se sabe muy bien lo que va a ocurrir con las distintas variantes".

En este sentido, nuestro Dr. en Farmacia ha subrayado que "las vacunas como la de Pfizer tienen una cosa muy buena, y es que son de RNA es muy fácil preparar nuevas vacunas para las nuevas variantes; y, de hecho, ellos ya la tienen preparada para las variantes que han ido apareciendo".