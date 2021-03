Tras el comunicado emitido ayer por la farmacéutica británico-sueca AstraZeneca en el que ha asegurado que "no hay pruebas" de que su vacuna contra el COVID-19 provoque un aumento del riesgo de coágulos en sangre, en Mediodía COPE Guadalajara hemos querido hablar con un experto, el doctor en Farmacia, licienciado en Ciencias Biológicas y catedrático de Microbiología de la Universidad de Alcalá, Fernando Laborda.

(Fotografía de Nueva Alcarria)

Laborda ha señalado que, a pesar de que varios países europeos como Austria, Dinamarca, Estonia, Lituania, Noruega, Islandia e Irlanda han suspendido temporalmente la vacunación con esta marca, "la Agencia Europea del Medicamento, que es quien vigila todas estas situaciones, está bastante tranquila porque cree que el número de casos no es significativo", apuntando en este sentido que "creo que se han reportado, de hecho, unos 30 casos y, por comparación, el número de vacunas de AstraZeneca que se han inoculado ya en todo el mundo oscila alrededor de 5 millones".

Por estos datos, el doctor Laborda ha partido lanza por el antídoto contra el coronavirus de AstraZeneca porque, en su opinión, "es una vacuna muy adecuada y muy útil, a pesar de que se estén dando algunos casos entre las personas jóvenes que se están vacunando con ella porque parece ser que los efectos secundarios son más elevados que los que se producen en personas mayores".

Una diferencia según edad que, tal y como ha explicado, se debe a que "las personas jóvenes a las que se está vacunando con la vacuna de AstraZeneca tienen un sistema inmunitario mucho más desarrollado y la respuesta ante un pequeño ataque, que es precisamente lo que viene a ser una vacuna, pues es más grande".

Además, en relación a esos efectos secundarios, Laborda ha subrayado que "son leves, se pasan al cabo de un día o dos y no tienen mayor importancia".

Por otro lado, según ha puntualizado, "la explicación de por qué en algunos países de la Unión Europea no estén vacunando a la población mayor de 65 años con la vacuna de AstraZeneca radica en que cuando se hicieron los estudios preliminares para que pudiera ser aprobada no se hicieron estudios con personas de 65 años o mayores de esta edad, por lo cual no había datos suficientes para garantizar que esta vacuna era segura en esta franja de población".

Sin embargo, "los estudios parece ser que ya se han hecho y se ha comprobado que son seguros, por lo tanto no hay ningún problema en administrarla y, de hecho, algunos países como Francia y Alemania, que en principio no iban a vacunar a las personas mayores de 65 años con esta vacuna, ya la están utilizando" -ha aclarado.

Fernando Laborda también ha asegurado que ninguna de las vacunas aprobadas "bajo ningún concepto van a inducir el COVID-19 en la persona vacunada ya que en ellas no se inocula en forma alguna ni parte ni el virus productor de la enfermedad" y ha añadido que "cuando una vacuna ha sido aprobada por las agencias reguladoras del uso de medicamentos, como son la FDA (Food and Drug Administration) y EMA (European Medicines Agency), es porque se consideran seguras, con la salvedad propia de cualquier tipo de medicamento".

Aun con todo, con respecto a la eficacia, Fernando Laborda ha admitido que "ninguna vacuna te asegura al 100% que no vas a contraer la enfermedad porque tienen una efectividad que oscila entre un 60 y un 95 por ciento, pero lo que sí aseguran las vacunas es que la cantidad de personas que se van a contagiar es muchísimo menor, por lo tanto la pandemia va a tener menor incidencia y además, a nivel personal, si estás vacunado los síntomas que vas a tener son mucho menores que si no lo estuvieses porque, de alguna manera, ya tienes las defensas preparadas al haberlas inducido la vacuna".

En cuanto a la cobertura de las diferentes vacunas disponibles frente a las nuevas variantes del coronavirus, el doctor Laborda ha indicado "por ahora se conoce que todas las vacunas son menos eficaces frente a las nuevas variantes que frente a la original, pero son eficaces contra las variantes británica y brasileña".

Sin embargo, no podemos afirmar lo mismo en relación a la variante sudafricana, "contra la que, según se ha visto, la vacuna de AstraZeneca no es eficaz, pierde prácticamente toda su eficacia y, de hecho, Sudáfrica ha renunciado ya a vacunar con ella y las vacunas que le correpondían con este laboratorio las ha donado a países donde no está esta variante; por el contrario, la de Johnson & Johnson es muy buena frente a esta variante".

(ESCUCHA LA ENTREVISTA COMPLETA REALIZADA A FERNANDO LABORDA EN MEDIODÍA COPE GUADALAJARA)