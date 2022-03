La angustia ha invadido por partida doble a la familia guadalajareña Duro, desde que comenzara en la madrugada del pasado jueves 24 de febrero la invasión de Ucrania por parte del Ejército ruso.

Por un lado, la madre biológica y buena parte de los familiares de su hija ucraniana adoptada, Alina, de 23 años, viven en Ivankiv, un pueblo situado a unos 70 kilómetros de Chernobyl y 60 kilómetros de Moscú, padeciendo las terribles consecuencias del paso de las tropas rusas hacia la capital, Kiev.

Según relata el padre, Pedro Duro, "la casa de la madre de nuestra hija la han tirado abajo y se han tenido que cambiar a casa de una hermana de ella, donde parece ser que tienen refugio, porque donde estaban viviendo carecían de él y todos esos vecinos se protegían en su casa, escondidos, con las luces apagadas, mejor dicho no tenían ni luz y agua".

Y es que, tal como explica, "para todas las tropas rusas que han pasado desde el sur de Bielorrusia, éste es el núcleo de población más grande, además de Chernobyl, que también la tienen ya controlada".

La destrucción provocada por el avance ruso ha quedado patente sobre el terreno, siendo "el único puente que tenían de acceso sobre el río lo primero que destruyeron, con lo cual les han dejado incomunicados".

Pero más allá de la pérdida de infraestructuras, edificios o viviendas, la preocupación de la familia Duro gira en torno a la seguridad y el estado de salud de la madre y demás familia biológica de Alina. En este sentido, su padre alcarreño señala que, "aunque no llegan noticias de que haya muertos, sí sabemos que hay muchos heridos".

Se trata de heridos de ambos bandos, circunstancia que ha favorecido que el hospital siga en pie y los médicos y personal sanitario que trabajan en él "no pueden salir; tienen que estar allí las 24 horas, sin poderse mover".

"Están curando a las tropas tanto de un bando como de otro, porque fue una condición pedida por los médicos de la zona, que además de curar a los soldados rusos, pudieran atender también a los soldados ucranianos heridos", ha apuntado Pedro Duro.

Pero además de su preocupación por el estado de la familia biológica de su hija Alina, la familia Duro está en vilo pensando en las circunstancias en las que se pueda encontrar su otro hijo ucraniano Vitaly, del que no han tenido ninguna noticia desde hace ya tres días.

El que llegase a las vidas de Pedro y de su mujer Ana como niño de acogida, a través de la Asociación que el propio Pedro presidía, AFAN, ha cumplido ya 34 años, tiene dos hijas y ha pasado a formar parte de las filasdel Ejército ucraniano, una experiencia que sus padres acogedores ya tuvieron que sufrir desde la distancia en 2014, especialmente cuando Vitaly "resultó herido de bala", tal como recuerda con un dolor renovado Pedro, que, de nuevo, ha tenido que desistir de convencerlo para que no se alistase.

"Una de las preguntas que le hice fue si no se podía librar de alguna manera, puesto que tiene dos hijas, y él me respondió que no tenía miedo por él, sino por sus hijas, pero que se sentía en la obligación de defender a su país", señala Pedro visiblemente emocionado, sobre todo cuando insiste en que "llevo 3 días que no consigo contactar con él, así que no sabemos si le habrá pasado algo grave; al principio, estuve insistiéndole un poco pero me pidió que no le llamara; no sé si es porque estuviera en algún lugar donde no podía hacer ruido... no sé".

"Estamos esperando angustiados un mensaje por su parte", ha concluido con un hilo de voz este guadalajareño de corazón ucraniano.