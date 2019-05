El candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Guadalajara, Rafael Pérez Borda, ha pasado por los micrófonos de Cope Guadalajara para realizar su particular valoración de los resultados obtenidos por su partido en las Elecciones Autonómicas y Locales celebradas ayer domingo 26 de mayo. Pérez Borda ha expresado la gran satisfacción y alegría por los mismos, "porque el diputado de Alejandro se hizo rogar, pero por fin lo conseguimos y quiero agradecer el trabajo de todo el equipo de Guadalajara ciudad y provincia, que ha sido espectacular".

En relación a un posible pacto, el candidato naranja no ha destapado sus cartas sobre si se decanta por sumar los 3 ediles obtenidos por su grupo a los 8 logrados por el Partido Popular de Antonio Román o a los 10 alcanzados por el Partido Socialista encabezado por Alberto Rojo. Según Pérez Borda, "nos presentábamos a las elecciones 6 formaciones y no descartamos ninguna opción; lo importante son las propuestas, el proyecto de ciudad que queremos y no las personas". En cuanto a plazos, no ha querido concretar ninguno y ha adelantado que antes deberán "mantener una reunión interna en nuestra formación para analizar la situación y tomar una decisión, y, a partir de ahí, reunirnos con el resto de formaciones políticas".

Recordamos que Ciudadanos obtenía ayer en la ciudad de Guadalajara 5.126 votos, es decir un 12,15%, que le han permitido alcanzar 3 concejales, que, sumados a los 2 conseguidos por Vox con 3.231 votos y los 8 del Partido Popular, que lograba 13.158 votos, harían posible un gobierno de derechas en el Ayuntamiento de Guadalajara. Un pacto que revalidaría en el cargo al hasta ayer alcalde, Antonio Román, por cuarta legislatura consecutiva.