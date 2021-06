Ha echado a rodar esta mañana el reto "1000Km Non Stop Guadalajara"

A las 10:00 horas de este miércoles, la Plaza Mayor de Cabanillas del Campo se convertía en punto de partida del gran reto "1000Km Non Stop Guadalajara", gestado por la Asociación provincial de Donantes de Sangre desde el momento en el que su presidente, Nacho Redondo, aceptó desarrollar uno de los 30 retos solidarios que el podcast deportivo Hij@s de la Resistencia tiene desplegados a nivel nacional a favor de la Fundación El Sueño de Vicky dedicada a visibilizar el cáncer infantil y recaudar fondos para su investigación.

Pero, además, la prueba, que consiste en recorrer un millar de kilómetros en bicicleta por toda la provincia de Guadalajara, pretende cumplir un segundo objetivo, que es, tal y como ha explicado Redondo, "reconocer todo el sacrificio que hacen los donantes de sangre, porque desde que comenzó la pandemia y cuando estuvimos confinados, los donantes, por motivos de seguridad, han tenido que aguantar largas colas en los centros de extracción de sangre cuando salimos del Hospital, y pasan cinco o seis horas en la calle, pasando calor o frío, mojándose con la lluvia, incluso, en algunas ocasiones, les hemos tenido que decir que ya no podían donar cuando llegaban las once o las doce de la noche".

Un "gesto titánico y super solidario" por el que, según el presidente de los donantes de Guadalajara, se merecen"que les reconozcamos y agradezcamos infinitamente su labor, porque esta pandemia, así como cualquier otro tipo de enfermedad no se cura sin sangre", ha advertido.

De hecho, en este sentido ha señalado que, "aunque, efectivamente, ha habido menos accidentes al haber menos tráfico y, por tanto, las necesidades de sangre han disminuido en algunas ocasiones, sin embargo, todos los enfermos oncológicos han seguido necesitando sangre porque ha habido operaciones, aunque menos, y los donantes han estado al pie del cañón, y siguen estando ahí".

Por tanto, Nacho Redondo no ha dudado en subirse a la montura de su bici para, junto con otros novatos de los pedales como Iván Sánchez, Juanjo Antelo e Iván Albarrán, rodar con mucho esfuerzo esos 1.000 kilómetros que deberán recorrer a lo largo y ancho de Guadalajara bajo el concepto del "non stop". Un factor de esfuerzo añadido a la dura prueba que significa, tal como nos ha explicado Redondo, que "no hay paradas preestablecidas, sino que cuando necesitemos descansar, descansaremos, o cuando necesitemos parar para comer, lo haremos".

Para el presidente de los donantes guadalajareños es la mejor forma de "estar a la altura del esfuerzo de las personas que donan sangre y del de los familiares y enfermos de cáncer infantil".

Además, este reto "épico" concluirá, como fecha tope, el 14 de junio, "Día Internacional del Donante", que los protagonistas de la prueba conmemorarán con una donación de sangre en el Hospital Universitario de Guadalajara. Una jornada de extracción, en la que pueden participar aquellas personas que lo deseen (y sean aptas), gracias a la organización de la Asociación de Donantes de Sangre de Guadalajara.