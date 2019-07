El alcalde de Sacedón, Francisco Pérez Torrecilla, ha denunciado que el fuego que afectaba ayer a un paraje forestal de arbolado, en Córcoles, ha puesto en evidencia los perjuicios ocasionados por los trasvases:

"Estos pequeños conatos de incendio se pueden convertir en una catástrofe, porque los vasos de los embalses están muy secos y cubiertos de grandes pinares que podrían haberse visto afectados, o sea que donde tenía que haber agua, este fin de semana, ha habido fuego"

Torrecilla, que ha revalidado su cargo como alcalde sacedonero por tercer mandato consecutivo, con mayoría absoluta, ha garantizado que va a seguir luchando en defensa del agua para su comarca.

"En este caso, tenemos todos los gobiernos afines, desde el Ayuntamiento de Sacedón hasta el Estado, pero eso no significa que yo me vaya a callar y que vaya a ceder en lo que consideramos que es justo, que es seguir luchando por nuestros intereses, así que estos 4 años me van a servir para seguir luchando por una lámina de agua que nos sirva para nuestro desarrollo, que, creo, que nos lo merecemos"

El primer edil ribereño ha rogado al Ministerio de Transición Ecológica que tengan en cuenta el episodio del incendio de ayer a la hora de autorizar nuevos trasvases del Tajo al Levante.

Recordamos que el incendio de Sacedón era detectado por un vigilante fijo al filo de las siete de la tarde y ha podido ser controlado a las dos menos diez de esta madrugada. Aún no se han especificado el origen y hectáreas afectadas por este fuego, en el que han participado 1 medio de extinción aéreo, 7 terrestres y 45 personas.

Además, ayer se producían otros dos incendios carácter agrícola, uno, en el Paraje denominado casualmente “El Quemado” de Jirueque, que era detectado por el 112 de Castilla La Mancha a la 1 y media del mediodía y extinguido a las 3 de la tarde, gracias a 1 medio de extinción aéreo, 3 terrestres y 15 personas, y el segundo, en Mohernando, en la zona de “Arroyo de Valdespeso”, que quedaba extinguido a las 5 y cuarto de la tarde.