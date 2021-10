Dixguada reclama la formación de los docentes para saber atender al alumnado con dislexia

Hoy, 8 de octubre, se conmemora el Día Mundial de la Dislexia, bajo el lema #la cualidad de ser diferente, que abandera a las asociaciones que componen la Federación de Dislexia de Castilla-La Mancha, DISCLAM, entre las que se encuentra Dixguada, Asociación de Dislexia y otras Dificultades Específicas del Aprendizaje de Guadalajara.

Y es que, según su vicepresidentaPatricia Veloso, la Dislexia es precisamente "una dificultad en el aprendizaje de origen neurobiológico y normalmente en la familia tiene que haber alguien que lo haya padecido, o no".

Se calcula que, a pesar de que entre un 10 y un 15% de la población sufre de dislexia, sigue siendo un "trastorno invisible" ya que sólo se diagnostica, tal y como ha apuntado Veloso, "en un 1% de los casos".

Con el objetivo de poder detectar a tiempo la dislexia en nuestros hijos e hijas, la vicepresidenta de Dixguada ha explicado que debemos estar especialmente atentos cuando se inicia su proceso de lectoescritura, que es cuando se suelen observar ciertos problemas, como "que les cuesta; que no van a la misma velocidad; que por mucho esfuerzo que le dedican, nunca ven la recompensa o ésta no llega a corto plazo", algo que les termina provocando "una gran frustración y baja autoestima, porque se sienten torpes, ni los padres ni los profes los comprendemos y se sienten en desigualdad con el resto de sus compañeros".

Aunque no ocurre en todos los casos, otro de los indicios llamativos que nos pueden encender la luz de alarma es, según ha apuntado, "cuando confunden la be y la de, simplemente porque son grafías muy parecidas; por ejemplo, si estos niños están leyendo una ce cercana a una ele la van a convertir en de o en be, porque en su cabeza las letras no están quietas".

Una confusión entre letras que también se puede producir entre números. Como muestra de ello, Patricia ha contado el caso de su propia hija de 8 años que padece dislexia y que, "cuando era más chiquitita y jugábamos con los números, como si fuera un bingo, y yo le proponía ordenar los números para ver cuáles faltaban, ella me decía: mamá, nuestro bingo tiene dos dieciochos, y eso ya me hizo pensar que pasaba algo".

En este sentido, ha lamentado que "siempre hemos metido las dificultades del aprendizaje en ese cajón desastre que llamamos dislexia, pero también hay otras que son importantes que se están viendo ahora, como la discalculia".

En definitiva, la detección de la dislexia y de cualquier dificultad de aprendizaje lo antes posible es muy importante, para que, a partir del diagnóstico, "el personal docente que está trabajando con nuestros niños y con nuestras niñas se ponga automáticamente a trabajar, porque no necesitan que les rebajen contenidos, sino unas adaptaciones metodológicas, es decir, que les den acceso a la información".

Entre esas adaptaciones, la representante de Dixguada ha recomendado "facilitar los textos escritos, sin muchos colores o mil tipologías de letras y con más imágenes; plantearles las preguntas más directas; permitirles más tiempo para hacer un examen; ayudar al niño a hacer esquemas porque la mayor dificultad que encuentran es la descodificación de las letras; enseñarles técnicas mnemotécnicas como asociar dibujitos al contenido".

De hecho, con el objetivo de ayudar a otros padres y madres cuyos hijos presentan dificultades de aprendizaje, la asociación alcarreña ha creado una herramienta llamada "Carpeta Diversa que tenemos creada en nuestros grupos de Facebook, donde las mamás cuelgan los trucos que se inventan para facilitar el aprendizaje de sus hijos". Entre esas sencillas y útiles técnicas compartidas a nivel digital por los progenitores, Patricia ha destacado la de"una mamá que nos contaba que para que su hijo memorizase los huesos se los había pintado por todo el cuerpo".

Pero más allá de trucos y anécdotas, lo que reclaman desde Dixguada es "formación, formación y formación" para los docentes. De hecho, durante este mes de octubre, con motivo del Día Mundial que hoy celebramos, el colectivo ha lanzado "unos cuestionarios para contrastar la información de los profesionales de la Educación sobre las dificultades de aprendizaje, en concreto sobre la dislexia, qué saben exactamente acerca de ella, qué es lo que sucede con las familias; y esa comparativa se va a presentar a finales de mes en la Delegación provincial".

El objetivo de la iniciativa es "ayudar a esos docentes que están también peleando por nuestros chicos y chicas", ha asegurado Patricia Veloso, que ha terminado reivindicando que, en este año en el que se habla tanto de diversidad, se haga un hueco a los niños y niñas con dislexia y otras dificultades de aprendizaje, "que pasan invisibles por un sistema que no siempre se ocupa de estas necesidades".